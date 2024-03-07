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İnsanlarla İletişimini Mükemmel Yapacak Şey Ne?

etiket İnsanlarla İletişimini Mükemmel Yapacak Şey Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 12:17

Sence insanlarla iletişimini mükemmelleştirecek şey nedir? Bu testi çözerek, iletişim becerilerini anlamana ve geliştirmene yardımcı olacak ipuçlarına ulaşabilirsin!

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sence sen iyi bir dinleyici misin?

2. Eleştiriye açık bir insan mısın?

3. Aşağıdakilerden hangisi senin için daha zor?

4. Grup çalışması yaparken, nasıl bir rol üstlenirsin?

5. Hangisi senin için daha zor?

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6. Başkalarının duygusal durumlarına karşı ne kadar duyarlı olduğunu düşünüyorsun?

7. Empati yeteneğine puan verecek olsan kaç verirdin?

8. Son olarak, biriyle konuşurken göz teması kurmakta zorlanır mısın?

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Açık olmalısın!

İletişimde anlaşılabilirlik için düşüncelerini, duygularını ve isteklerini açık ve net bir şekilde ifade etmelisin. Dolaylı ifadelerden kaçınmalı, karşındaki kişinin seni tahmin etmesini beklememelisin. Doğrudan ve net mesajlar vererek, iletişim kurduğun kişilerle daha etkili ve anlaşılır bir iletişim geliştirmeyi denemelisin. İşte o zaman herkesle iletişimin çok daha iyi hatta mükemmel olacak.

Empati kurmalısın!

Empati kurmak, çok klişe bir ifade olabilir, ancak iletişimi mükemmelleştirecek en önemli unsurlardan biridir. Çünkü empati, karşındaki kişinin duygularını ve bakış açısını anlama yeteneğini geliştirerek ilişkileri derinleştirir. Empati sayesinde, karşındaki kişinin duygusal durumunu daha iyi anlayıp daha etkili iletişim kurabilirsin. Aslında sen empati kurma konusunda oldukça yeteneklisin, ancak bu konuda biraz daha çaba göstermek senin için çok faydalı olabilir.

Dinlediğini belli etmelisin!

Karşındaki kişinin konuşmasına dikkatlice odaklandığını belli etmelisin ve onun anlatmak istediklerini anlamaya çalıştığını hissettirmelisin. Göz teması kurarak, beden dilini kullanarak ve ara sıra özetleme yaparak, karşındakini dinlediğini açıkça göstermek, iletişimdeki etkileşimi artırarak insanlarla arandaki iletişimi mükemmel kılacaktır.

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cansu ersan

Empati kurmalısın! Kuruyorum zaten