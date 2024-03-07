İnsanlarla İletişimini Mükemmel Yapacak Şey Ne?
İnsanlarla İletişimini Mükemmel Yapacak Şey Ne?
Sence insanlarla iletişimini mükemmelleştirecek şey nedir? Bu testi çözerek, iletişim becerilerini anlamana ve geliştirmene yardımcı olacak ipuçlarına ulaşabilirsin!
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sence sen iyi bir dinleyici misin?
2. Eleştiriye açık bir insan mısın?
3. Aşağıdakilerden hangisi senin için daha zor?
4. Grup çalışması yaparken, nasıl bir rol üstlenirsin?
5. Hangisi senin için daha zor?
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6. Başkalarının duygusal durumlarına karşı ne kadar duyarlı olduğunu düşünüyorsun?
7. Empati yeteneğine puan verecek olsan kaç verirdin?
8. Son olarak, biriyle konuşurken göz teması kurmakta zorlanır mısın?
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