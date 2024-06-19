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''İnsanın Hiç Yemediği Bir Şeyi Canı Çeker mi?" Sorusunu Sorduracak 11 Leziz Yemek

etiket ''İnsanın Hiç Yemediği Bir Şeyi Canı Çeker mi?" Sorusunu Sorduracak 11 Leziz Yemek

ceren
ceren - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 19:01

Sosyal medyada, televizyonda sürekli karşımıza çıkan, hiç yemesek de deli gibi canımızın çektiği o nefis görünen yemekler var ya! İşte onlardan ve daha fazlasından bahsedip, ağzınızı biraz daha sulandırmaya var mısınız?

İçeriği bitirdikten sonra mutfağa koşmayacağınızın veya yemek siparişi vermeyeceğinizin garantisini veremiyoruz maalesef...

Hazırsanız, başlayalım! 🤤

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1. Burrito

1. Burrito

Özellikle son zamanlarda hepimizin keşfetini ele geçiren Burrito, Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. İçinde genellikle et, fasulye, pirinç, peynir ve sebzelerin bulunduğu bu dolgun dürüm, daha önce tatmamış olsanız bile, doyurucu ve çeşitli lezzet kombinasyonları ile canınızı çektirebilir. 

Her ısırıkta farklı bir tat patlaması yaşatan burrito, sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden. İlk ısırıkta aldığınız o enfes lezzetle, Mexico City'nin canlı sokaklarında bir taquería önünde durduğunuzu sanabilisiniz!

2. Kore Usulü Corn/Hot Dog

2. Kore Usulü Corn/Hot Dog

Korean Corn Dog veya Hot Dog, Kore'nin ünlü sokak yiyeceklerinden biri. Sosisin, mozerella peynirinin üzerine batırılan kalın bir hamur ve ardından galeta unu, patates küpleri veya pankoyla kaplanarak kızartılan bu atıştırmalık, daha önce tatmamış olsanız bile, çıtır çıtır dokusuyla, uzayan akışkan peyniriyle sizi kendine çekiverir!

Elinize aldığınız o çıtır çıtır corn dog’u ısırdığınızda, içindeki sosis, peynir ve dışındaki tatlı-tuzlu kaplama sizi mest eder. Bu anı düşünmek bile canınızın Corn Dog çekmesine yeter!

3. Poutine

3. Poutine

Kanada deyince akla ilk gelen şeylerden biridir Poutine. Üzerine gravy sosu ve peynir parçaları serpiştirilmiş çıtır patates kızartmaları, daha önce denemediyseniz bile bu kombinasyonu canınızı çekeceği kesin. 

Her bir patates kızartmasının üzerine yapışmış erimiş peynir ve gravy sosunu sadece fotoğrafta görüyorsunuz, şu an bile ağzınız sulandı değil mi? 🤤

4. Japon Sufle Pankeki

4. Japon Sufle Pankeki

Japon pankeki, bildiğimiz klasik pankeklerin çok ötesinde, yumuşacık ve bulut gibi dokusuyla sizi kendine hayran bırakacak bir lezzettir. 

Bu nefis görüntülü tatlı, içindeki hava kabarcıkları sayesinde hafif ve kabarık dokusuyla daha önce tatmamış olsanız bile, yediğiniz an bulut ısırıyormuş hissi verecek gibi görünüyor!

Üzerine dökülen taze meyveler, bal, kremanın veya çikolatanın tadı hayaliyle bile mest ediyor!

5. Yağlama

5. Yağlama

Biraz da ülkemizin eşsiz lezzetlerinden bahsedelim! Yağlama, Kayseri mutfağının gözde yemeklerinden biridir. İncecik açılmış lavaşların arasına konulan kıymalı harç ve yoğurtlu sosla servis edilen bu yemek, daha önce tatmamış olsanız bile, hem görsel olarak hem de kokusuyla sizi cezbeder!

Son zamanlarda televizyonda, yemek programlarında sıklıkla karşılaştığımız yağlama, lezzetli olduğu kadar doyurucu da bir seçenektir. Her katında ayrı bir lezzet, yoğurdun ferahlığı, kıymalı harcın, lavaşın tadı daha önce yememiş olsanız bile damağınızda beliriyor değil mi?

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6. Pastel de Nata

6. Pastel de Nata

Pastel de Nata, Portekiz'in ünlü bir tatlısıdır. Kıtır kıtır bir hamur içinde, akışkan kreması ve hafif yanık üstüyle bu tatlı, gerçekten nefis görünüyor. 

Kahvenin yanında tatlı krizlerinizi dindirecek muhteşem bir seçenek. Aman dikkat, ilk ısırıkta kendinizi Lizbon’un dar sokaklarında, bir pastanede bulabilirsiniz!

7. Kore Tostu

7. Kore Tostu

Gene son zamanlarda çoğumuzun keşfetini ele geçiren lezzet Kore tostu, klasik bir tosttan çok daha fazlası! İçinde isteğinize göre yumurta, sebzeler, peynir, çeşit çeşit et bulunan bu tost, doyurucu ve besleyici içeriği ile kahvaltıda yeni favoriniz olabilir. 

Sokak lezzeti olarak başlayan bu yemek, dünya çapında popülerlik kazandı. Taze pişmiş omletin, erimiş peynirin ve çıtır ekmeğin görüntüsü, tadını bilmeseniz bile canınızı çektirmeye yeter!

8. Empanada

8. Empanada

Bizim damak tadımıza uygun, görüntüsüyle canımızı çektiren hiç de yabancı gelmeyen bir lezzetle devam ediyoruz! Empanada, Latin Amerika'nın her köşesinde farklı iç harçlarla yapılan bir tür börekt. Et, peynir, sebze gibi çeşitli malzemelerle doldurulan bu börekler, hem atıştırmalık hem de ana yemek olarak tercih edilebilir. 

Sadece ekrana bakınca bile sıcak empanadaların kokusu burnunuza gelebilir ve ağzınız sulanabilir!

9. Falafel

9. Falafel

Tabii ki tadanı ve seveni çok olduğu kadar, hiç tatmayanı ve merak edeni de çok olan lezzet Falafel, Orta Doğu mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biridir. Nohut ve baharatlarla yapılan bu çıtır köfteler, daha önce tatmamış olsanız bile, yeseniz seveceğinizden emin olduğunuz bir görüntüye sahip değil mi gerçekten?

Genellikle pita ekmeği, lavaş içinde veya sade salata ve tahin sosuyla servis edilen lezzet, hem vejetaryenler hem de et severler için harika bir seçenek!

10. Churros

10. Churros

İspanyol mutfağının sevilen tatlılarından biri olan Churros, vazgeçilmez tatlımız Tulumba'ya benzerliğinden midir bilinmez, daha önce tatmamış olsanız bile canınızın çekeceği bir lezzet!

Kızartılmış hamurun üzerine serpilen şeker ve tarçının birleşimi sizi cezbetmeye yeter. Çikolata veya karamel sosuna batırılarak yenilen bu çıtır çıtır tatlı, tatlı krizleri için mükemmel bir seçim!

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11. Taco

11. Taco

Tacos al Pastor veya bildiğimiz Taco, Meksika'nın sokak lezzetlerinin baş tacı! Marine edilmiş ve güzelce pişirilmiş istediğiniz çeşit et, avokado, soğan ve peynir ile doldurulmuş küçük lavaşlar içinde bir lezzet bombası.

Bu lezzetli karışım, her lezzeti damak çatlatan Meksika mutfağının en sevilenlerinden. Üstelik bizim damak tadımıza çok uygun! Sanırım bu yüzden, yemesek bile canımızın çektiği, enfes bir yemek kendisi!

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