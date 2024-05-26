İnsan Odaklı Yaklaşım Süreçleri
Teknolojik gelişmeler kaçınılmaz bir şekilde insan ihtiyaçlarını da değiştirdi. Sunulan hizmet ve ürünler değiştiği ölçüde, yeni ihtiyaçlar ve geçmişte ihtiyaç duydulan ürünlere olan bakış açıları da bu bağlamda değişti. Kısacası muazzam bir inovasyon çemberine girdik. Bu bağlamda elbette ürünlerin ve hizmetlerin de insanların davranış ve tercihlerine göre değişmesi kaçınılmazdı. Özellikle teknolojik gelişmeler, müşteri odaklı çalışmalar ve toptan kalite yönetimi gibi disiplinleri ile ürün ve hizmet gelişimi tamamıyla müşterinin davranışlarına bırakıldı.
İnsan odaklı yaklaşım bir sorunu çözerken sürecin tüm adımlarına insani bakış açısını dahil ederek ilerler.
İnsan odaklı yaklaşım süreçleri
İlham
Anlamanın özellikle de doğru anlayabilmenin bilinen en kısa ve en güçlü yolu empatiden geçer. Empati, problem yaşayan kişilerin duygularını birebir hissederek konu ile aranızdaki bağlantıyı en güçlü şekilde kurmak anlamına gelir.
Empati paylaşmaktır, anlık hisleri, duyguları ve deneyimleri karşı taraf ile paylaştığımızda olaylara, kişilere ya da problemlere en doğru şekil de bir bakış açısı elde ederiz. Kazanılan bakış açısı problemi çözmedeki yol haritamız olacaktır.
Fikir
Uygulama
Artık hazırsınız! Tasarımın rafine bir halini, en son çıktısını artık dünya ile paylaşabilir, hedef kitlenize test ettirebilirsiniz. Uygulama aşamasında elde edilen çıktılar ve kullanıcı deneyimleri size yeniden düzenleme ve tasarımlama sürecinize büyük katkı sağlar. Prototipteki demo ve geçici yapı taşları burada kullanılmaz. Uygulama sürecinde kullanıcıya gidecek olan son ürünü görmeli ve bu ürün üzerinde gerçek kullanıcı testleri yaptırmalısınız. Prototip üzerinde yapılan test lerin gerçek ve verimli sonuçlar vermediğini birçok projemde bizzat deneyimledim. Yolun sonunda göç düzelmez.
İnsan odaklı yaklaşımın özet hali aslında gücünü insandan alan ve katılımcı bir yöntemle konuyu ele alarak hedefler ve süreçler belirlemektir. Farklı disiplinleri ve son kullanıcıyı da işin içerisine alır.
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