İnsan Neden Aldatır? Herkesin Merak Ettiği Sorunun Cevabını Araştırıp Bulduk

Bitmiyor, bitemiyor... İlişkiler var olduğu sürece aldatma meselesi hep karşımıza çıkacak. İster bir dizi-film senaryosunda ya da hayatın gerçeğinde. Aklı başında kimsenin hoşuna gidecek bir iş değil aldatmak ya da aldatılmak. Fakat inanır mısınız, bu işin de bilimsel bir açıklaması var. Ben kafamda dönen 'İnsan neden aldatır?' sorusunu gittim Klinik Psikolog Şule Öncü'ye sordum ve bakın nasıl aydınlandım...