İnsan Neden Aldatır? Herkesin Merak Ettiği Sorunun Cevabını Araştırıp Bulduk
İnsan Neden Aldatır? Herkesin Merak Ettiği Sorunun Cevabını Araştırıp Bulduk
Bitmiyor, bitemiyor... İlişkiler var olduğu sürece aldatma meselesi hep karşımıza çıkacak. İster bir dizi-film senaryosunda ya da hayatın gerçeğinde. Aklı başında kimsenin hoşuna gidecek bir iş değil aldatmak ya da aldatılmak. Fakat inanır mısınız, bu işin de bilimsel bir açıklaması var. Ben kafamda dönen 'İnsan neden aldatır?' sorusunu gittim Klinik Psikolog Şule Öncü'ye sordum ve bakın nasıl aydınlandım...
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Aldatılmak herhalde bir ilişkide yaşanabilecek en berbat şeylerden. İnsanın göğsüne oturan o kocaman yumruk öyle kolay kolay geçmiyor maalesef. Ama tabii ki dünyanın sonu değil, her duygusal acı gibi bunun da bir bitişi var. Önemli olan süreçte kafayı yemeden sağ salim düzlüğe çıkmak.
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İnsan böyle bir durumla karşılaşınca tabii ilk önce kafasından “neden? sorusu geçiyor ve bu nedenler artarak devam ediyor: Neden benim başıma geldi? Neden beni istemedi? Neden ona yetemedim? Neden beni beğenmedi? diye diye uzayıp gidiyor… Karşıdaki insana olan öfke biraz sakinleyince, konu bu sefer kendini suçlamalara dönüyor. Eğer sizin de başınıza geldiyse şöyle rahatlayabilirsiniz (tabii mümkünde), bu duyguları aldatılan herkes yaşıyor. Ama hiçbir mazeret, aldatılmayı meşru kılmaz, o da kesin.
Bir süredir bu aldatma/aldatılma meselesi kafamı kurcalıyor maalesef. Her şeyi çözebilen ben, bu mevzuya açıklık getiremedim çünkü bana göre ayrılmak varken aldatmanın herhangi bir açıklaması yok. Fakat beynimde dönen “İnsan neden aldatır?” Sorusunu susturamadığım için hemen gittim Klinik Psikolog Şule Öncü hocamın kapısını çaldım ve dedim ki “Hocam lütfen söyleyin, insan neden aldatır?”
Şule Hocam zaten bunun cevabını “Yatıyorum Bir Şey Diyor musun?” kitabında vermiş. Kendisine konuyu sorar sormaz hemen o satırları gönderdi bana; bu sayede okuyup bir güzel aydınlandım. Eğer sizin de kafanızda aldatılmakla ilgili sorular varsa buyurun hep beraber Klinik Psikolog Şule Öncü'ye kulak verelim:
"İnsana dair hemen her durumda olduğu gibi aldatma da tek bir nedenle ortaya çıkmaz. Birbirini etkileyen, iç içe geçmiş bir çok nedenin bileşkesi bizi aldatmaya iter. Aldatma nedenlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz;"
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"Yenilik arayışı, özgürlük/özerklik arayışı, heyecan/tehlike arayışı, yoğun cinsel gerilim ihtiyacı, görülme/onaylanma/varlığına karşılık bulma arzusu, aşık olma, ötekiyle bütünleşme arzusu, kendinden sıkılma, kendinden mola alma ihtiyacı, bir başkasıyla yeni bir kendilik versiyonu deneyimleme arzusu, yeniden “hayatta” hissetme ihtiyacı, ötekinin bakışına ve arzusuna duyulan özlem..."
"Varoluşsal boşluğu doldurma dürtüsü, özel/önemli/değerli hissetme isteği, yetişkin olma hissini yeniden tatmak, çocuk/ebeveyn gibi değil, kadın/erkek gibi hissetme arzusu, sahip olmadığına/olamayacağına duyulan doğal çekim, hayatın ve zamanın alıp götürdüklerini/kayıpları telafi etme itkisi..."
"Benliğin geçmişte kalmış ya da hiç edinilememiş parçalarını tamamlama arzusu (yaşanmamış ergenlik gibi), ölüme, travmaya, trajediye karşı mukavemet arayışı, ilgisiz/özensiz/sevgisiz/aldatan eşten intikam alma arzusu, yerleşik ilişkideki yaygın ve uzun süreli cinsel/duygusal tatminsizlik ve bazen de sadece koşulların uygun olması, aldatma sebebi olabilir."
"Partnerin sevgisini, bağlılığını ve güvenini kötüye kullanmak, sadece aldatma ile tanımlı değildir aslında. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, kibir, aşağılama, değersizleştirme, alaycılık, kayıtsızlık, ilgisizlik, yok sayma, sadizm, pasif agresif oluş, sürekli eleştirel/yakınmacı oluş gibi yıkıcı ve yıpratıcı tutumlar da ihanet gibi işlem görür ve karşı tarafı ilişki dışına ya da üçüncü kişilere iter."
Yani gördüğünüz gibi aldatanın da aslında bilimsel açıklaması var. Ama aldatılan kişi bunlara ikna olmak zorunda mı? Orası insanın kendi seçimi. Ben duygusal şiddeti gerçekleştiren herksin ötede oynamasını tercih edenlerdenim, bu da benim editör notum olsun :) Kimsenin sizi incitmesine izin vermediğiniz günler diliyorum...
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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