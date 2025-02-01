İngilizce Türkü Çıkaran Turabi’den Şişli Belediyesi’nin Minyatür Bankına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İngilizce Türkü Çıkaran Turabi’den Şişli Belediyesi’nin Minyatür Bankına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Geldik haftanın en güzel gününe. Bugünü de her gün olduğu gibi günün tweetleri ile kapatıyoruz. X mizahşörleri bugün de iş başındaydı elbette. Bakalım bugün kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.
Keyifli okumalar 💃
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Başlayalım 🙌
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Günlerce göreceğimiz yeni akım hayırlı olsun.
Bir tane daha;
E iyi fikir
👇
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Sınıfsal demiştik
Hangi oyun olduğunu anlayanlar birbirine çivi göndersin
👇
👑
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Keşke hiç aklımıza getirmeseydin...
Aynısı
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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