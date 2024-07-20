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İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.07.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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20 Temmuz 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 99 TL

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 99 TL
onedio.com

  • Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 gr 16,50 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 139,90 TL

  • Waea Ton Balığı 2x160 gr 69,90 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 115 TL

  • Billur Tuz 750 gr 15,90 TL

  • Yöremce Bulgur Çeşitleri 1 Kg 18 TL

  • Doğuş Demlik Poşet Siyah Çay Çeşitleri 100'lü 69,50 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası Çeşitleri 350 gr 37,50 TL

  • Ülker Gofret Çeşitleri 5,90 TL

  • Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml 97,50 TL

  • Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml 99 TL

  • Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 79,90 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 199 TL 

  • Papia Biocare 3 Katlı Kağıt Havlu 6'lı 54,90 TL

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onedio.com

25 Temmuz 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

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Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 18.999 TL

Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 18.999 TL
onedio.com

  • Onvo 55' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 12.499 TL

  • JVC 40' Full HD Android Led Tv 7.999 TL

  • JVC 32' HD Smart Led Tv 5.399 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL
onedio.com

  • Kiwi Mikroodalga Fırın 2.199 TL

  • Kiwi Overlok Makinesi 4.999 TL

  • Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 399 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 599 TL

  • Samsung Cyclone Süpürge 3.299 TL

  • Regal Dik Süpürge 999 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 749 TL

  • Büyük Orta PP Valiz 649 TL

  • Büyük Kabin PP Valiz 549 TL

  • PP Makyaj Çantası 249 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli valizlere buradan göz atmayı unutmayın.

Cem Gusto Ezme Derin Tencere 449 TL

Cem Gusto Ezme Derin Tencere 449 TL
onedio.com

  • Cem Gusto Ezme Tava 279 TL

  • Cem Gusto Ezme Basık Tencere 449 TL

  • Emaye Sos Tavası 169 TL

  • Emaye Pişir Sakla Tencere 219 TL

  • Emaye Çaydanlık Takımı 549 TL

  • Emaye Saklama Kabı Seti 3'lü 399 TL

  • Hascevher Kumsal Tencere Seti 6 Parça 849 TL

Ev yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

REVOLT RC5 125 Cc Benzinli Motosiklet 39.990 TL

REVOLT RC5 125 Cc Benzinli Motosiklet 39.990 TL
onedio.com

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.799 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.799 TL
onedio.com

  • 29 Jant Alüminyum Bisiklet 5.499 TL

  • 2 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 649 TL

  • 4 Kişilik Otomatik kamp Çadırı 1.099 TL

  • 4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 799 TL

  • Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 349 TL

İndirimli kamp çadırlarını sizin için buraya bıraktım.

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Çantalı Piknik Örtüsü 139 TL

Çantalı Piknik Örtüsü 139 TL
onedio.com

Otomatik kedi tuvaleti almak istiyorsanız sizin için hazırladığımız listeye buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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onedio.com

26 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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onedio.com

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onedio.com

OFF ROAD Benzinli ATV 49.999 TL

OFF ROAD Benzinli ATV 49.999 TL
onedio.com

  • OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

  • Philips Air Fryer 5.999 TL

  • Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL

  • Fakir Kablosuz Dikey Süpürge & Paspas 9.999 TL

  • Kumtel Kule Tipi Vantilatör 999 TL

  • Range Vantilatör 899 TL

  • Keysmart Dijital Baskül 279 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Emniyet Kilidi Çelik Halatlı- Anahtarlı 99 TL

Emniyet Kilidi Çelik Halatlı- Anahtarlı 99 TL
onedio.com

  • SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 60 W 279 TL

  • SGS İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30 W 199 TL

  • SGS Tornavida Seti Blister Ambalaj 129 TL

  • SGS Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı 59 TL

  • SGS Lavabo Açma Sustası 99 TL

Yapı Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

5'li Boyacı Seti 169 TL

5'li Boyacı Seti 169 TL
onedio.com

  • Çok Amaçlı Elastik Kova 99 TL

  • Plastik Boya Karıştırıcı 59 TL

  • Mini Makara Kablo 5mt 399 TL

  • Cam Menfezi 49 TL

  • Cam Kazıma Aparatı 39 TL

  • Deterjan Hazneli Yıkama Tabancası 159 TL

  • Teleskopik Araç Yıkama Fırçası 149 TL

  • Araç Yıkama Süngeri 99 TL

  • Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 119 TL

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Icemax Musluklu Piknik Termos 279 TL

Icemax Musluklu Piknik Termos 279 TL
onedio.com

  • Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

  • Pedallı Çöp Kovası 179 TL

  • Salata Kurutucusu 129 TL

  • Temizlik Seti 129 TL

  • Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Sepet 59 TL

  • Slim Askı Seti 34,50 TL

  • Temizlik Seti 129 TL

  • Tuvalet Fırçası 79 TL

  • Soğuk Sıcak Taşıma Çantası 55 TL

Colorina Ayaklı Cam Kek Tabağı 119 TL

Colorina Ayaklı Cam Kek Tabağı 119 TL
onedio.com

  • Chef's Tava 199 TL

  • Chef's Sahan 159 TL

  • Glass in Love Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL

  • Emsan Porselen Çizgili Kase 4'lü 159 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 109 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 129 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 139 TL

  • Kapaklı Bistro Sürahi 129 TL

Ev yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

onedio.com

  • Kadın Şortlu Takım 199 TL

  • Kadın Crop Şort Takım 159 TL

  • Erkek Deniz Şortu 149 TL

  • Safari Şapka 125 TL

  • Koltuk Örtüsü 119 TL

  • Valiz Organizer Set 79 TL

  • Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL

  • Namaz Elbisesi 199 TL

Pelüş Uyku Arkadaşım 349 TL

Pelüş Uyku Arkadaşım 349 TL
onedio.com

  • Konuşan Defne Bebek 379 TL 

  • Kamyonlar 199 TL 

  • Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL 

  • Geometrik Şekiller 129 TL

  • Ahşap Tak Çak 99 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

ŞOK 20 - 27 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.299 TL,

Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.299 TL,
onedio.com

  • Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL, 

  • Petrix Cam Küre Dekoratif Solar Işık 219 TL, 

  • Petrix Tiffany Cam Küre Solar Işık 249 TL,

  • Grande 26 Jant Bisiklet 3.290 TL,

  • Oto Yarım Branda 249 TL, 

  • Ön Cam Metalize Güneşlik 49,95 TL, 

  • 2'li Mafsallı Motorcu Dizliği 299 TL, 

  • Motosiklet Örtü Brandası 249 TL, 

  • Motosiklet Sele Brandası 69,95 TL,

  • Kompresör 499 TL,

  • 500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL, 

  • Bel Desteği 69,95 TL, 

  • Araç Çakmak Şarjı 79,95 TL, 

  • 2'li Kör Nokta Aynası 29,95 TL, 

  • Direksiyon Kılıfı 99,95 TL, 

  • Magnet Kablosuz Araç Şarj Cihazı 499 TL,

  • Vantuzlu Telefon Tutucu 99,95 TL,

  • Motosiklet Telefon Tutucu 149 TL, 

  • Kokusuz Küllük 19,95 TL, 

  • Dikiz Ayna Telefon tutucu 79,95 TL, 

  • Oto Bardak Tutucu 29,95 TL, 

  • ABS Büyük Boy Valiz 849 TL, 

  • ABS Orta Boy Valiz 749 TL,

  • ABS Kabin Boy Valiz 549 TL,

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 895 ml Cif Konsantre Zemin Uzmanı 46 TL, 

  • 154 gram Ülker Cocostar Atıştırmalık 26 TL, 

  • 800 gram Fiskobirlik Fiskokrem 79 TL, 

  • 2'li Domestos WC Blok 55 TL,

  • 75 ml Nivea Deodorant Çeşitleri 55 TL

1 Hafta sürecek olan Prime Day fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Karcher marka ürünlere göz atmak için tıklayın.

Halı Koltuk yıkama makineleri burada.

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En beğenilen mobilyalar burada.

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Prime Day fırsatlarından yararlanarak satın alabileceğiniz bilgisayar ürünleri burada.

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