İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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20 Temmuz 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 99 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
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25 Temmuz 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
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Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 18.999 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL
Cem Gusto Ezme Derin Tencere 449 TL
REVOLT RC5 125 Cc Benzinli Motosiklet 39.990 TL
26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.799 TL
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Çantalı Piknik Örtüsü 139 TL
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26 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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OFF ROAD Benzinli ATV 49.999 TL
Emniyet Kilidi Çelik Halatlı- Anahtarlı 99 TL
5'li Boyacı Seti 169 TL
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Icemax Musluklu Piknik Termos 279 TL
Colorina Ayaklı Cam Kek Tabağı 119 TL
Pelüş Uyku Arkadaşım 349 TL
ŞOK 20 - 27 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.299 TL,
Mobilya;
Elektronik;
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