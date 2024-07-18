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Kapış Kapış Alınıyor! Prime Day'in En Çok Satan Ürünleri

etiket Kapış Kapış Alınıyor! Prime Day'in En Çok Satan Ürünleri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.07.2024 - 12:17

Amazon Prime Day'in en çok talep gören ürünlerini merak ediyor ve bu indirim fırsatlarını kaçırmak istemiyorsanız, doğru yerdesiniz. Alışveriş tutkunlarının favorisi Amazon Prime Day günlerinde en çok neler alınmış gelin birlikte bakalım.

Eğer bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız ve henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, hemen buraya tıklayarak Amazon Prime üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Bu içerik 17.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Her indirim döneminin yıldızı: Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı

Her indirim döneminin yıldızı: Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı

Diğer renk seçeneklerine oranla uygun fiyatıyla indirim döneminin yıldız ürünlerinden biri olan Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardak, hala almayanları burada bekliyor.

Bir kere kullandıktan sonra manuel diş fırçalarına veda ettiren o ürün: Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Bir kere kullandıktan sonra manuel diş fırçalarına veda ettiren o ürün: Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Çok satan listesinin yıldızı olmuş bu ürünü kullandıktan sonra iyi ki diyeceğinize eminim. 

İndirime girmişken kaçırmayın. 

Linki burada.

Ekran başında uzun vakit geçirenlerin Prime Day indirimlerinde tercihlerinden biri Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu oldu.

Ekran başında uzun vakit geçirenlerin Prime Day indirimlerinde tercihlerinden biri Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu oldu.

6.099 TL yerine 5.799 TL fiyatıyla indirimlerin ilgi gören ürünlerinden biri.

Tam benim ihtiyacım diyorsanız buraya tıktık.

Superga Spor Ayakkabı

Superga Spor Ayakkabı

İndirimin en sevilen, en çok sepete atılan ürünlerinden biri olan Superga Spor Ayakkabı, %21 indirimiyle burada sizi bekliyor.

Lezzetine doyum olmayan Barilla Fesleğenli Pesto Makarna Sosu

Lezzetine doyum olmayan Barilla Fesleğenli Pesto Makarna Sosu

117,95 TL yerine 87 TL fiyatıyla sepete ikişer üçer atılan ürünlerden biri. 

Sizin için linkini buraya bıraktım.

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Rahatınızı sizden çok düşünen: Crocs Classic Siyah Terlik

Rahatınızı sizden çok düşünen: Crocs Classic Siyah Terlik

1.298 TL yerine 985,90 TL indirimli fiyatıyla kapış kapış alınıyor.

Buradan hemen siz de alabilirsiniz.

Bakımına özen gösteren beylerin tercihi: Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti MG7920/15

Bakımına özen gösteren beylerin tercihi: Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti MG7920/15

Geçen ay 1000 adetten fazla satılan Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti, Prime Day indirimlerinin de en çok satın alınan ürünlerden biri.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A24 Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy A24 Akıllı Cep Telefonu

8.499 TL yerine 7.499 TL fiyatıyla burada.

Ödediğiniz parayı sonuna kadar hak ettiğinden emin olarak alabilirsiniz. Pahalı modellere tonla para verip bir süre sonra değiştirecekseniz düşünmeden bu fiyat-performans ürününü alın derim. İşinizi fazlasıyla görecektir. Amazon tarafından satılanı tercih ettim. Kargo hızlı, paket sağlam geldi. Amazon'a da Samsung ürünlerine de güveniyorum.

Philips Ambilight TV The One 65PUS8508/62 65''(164 cm) 4K UHD Dolby Vision Dolby Atmos Google TV

Philips Ambilight TV The One 65PUS8508/62 65''(164 cm) 4K UHD Dolby Vision Dolby Atmos Google TV

33.329 TL yerine 31.019 TL fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Philips Ambilight TV, fırsat ürünlerin öne çıkanlarından biri. 

Linki burada.

Bu indirimde kendinize alabileceğiniz en iyi ürünlerden biri: Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta

Bu indirimde kendinize alabileceğiniz en iyi ürünlerden biri: Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta

Yazın içeceklerinizi ideal ısısında tutmayı sağlayan Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta, kalitesiyle sizden tam puan alacak. 

Linki burada.

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