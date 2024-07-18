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Günün Prime Day Fırsatı: Apple iPhone 14 (128 GB) İndirimde!

etiket Günün Prime Day Fırsatı: Apple iPhone 14 (128 GB) İndirimde!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 11:27

Son zamanların en çok tercih edilen telefonlarından biri olan iPhone 14 14 (128 GB), Prime Day indirimlerinde kaçırılmayacak yıldız parçalardan biri. 512 GB'lık depolama alanı, yüksek çözünürlüklü kamerası, darbelere dayanıklı Ceramic Shield tasarımı ve daha birçok özelliği ile diğer modellerin önüne geçen telefonun öne çıkan özelliklerini içerikte ankattık. iPhone 14 (128 GB) Mavi telefon, şimdi Amazon Prime Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 18.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Ekranı ve tasarım şıklığı ile çok sık tercih ediliyor.

Ekranı ve tasarım şıklığı ile çok sık tercih ediliyor.

iPhone 14, 6.1 inç Super Retina XDR ekranıyla adeta göz kamaştırıyor. Kırmızı rengiyle herkesin gözdesi olacak olan bu model, zarif tasarımıyla elinizden düşmeyecek.

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Üstün performans gösteren kamerası ile fotoğraf çekmeye doyamayacaksınız.

Üstün performans gösteren kamerası ile fotoğraf çekmeye doyamayacaksınız.

En mükemmel kareleri yakalamak artık çok kolay!

Güvenlik ve dayanıklılık konusunda iPhone 14 çok donanımlı bir telefon.

Güvenlik ve dayanıklılık konusunda iPhone 14 çok donanımlı bir telefon.

Performans ve depolama özellikleri ile öne çıkan bir model.

Performans ve depolama özellikleri ile öne çıkan bir model.

5 çekirdekli GPU’ya sahip A15 Bionic çip ile ışık hızında performans sayesinde hızına hız katan bu telefon, 128 GB depolama alanıyla tüm fotoğraflarınızı, videolarınızı ve uygulamalarınızı saklamanıza olanak tanır. Teknoloji severlerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor!

İndirimden yararlanmak için buraya tıklayın.

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