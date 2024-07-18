Günün Prime Day Fırsatı: Apple iPhone 14 (128 GB) İndirimde!

Son zamanların en çok tercih edilen telefonlarından biri olan iPhone 14 14 (128 GB), Prime Day indirimlerinde kaçırılmayacak yıldız parçalardan biri. 512 GB'lık depolama alanı, yüksek çözünürlüklü kamerası, darbelere dayanıklı Ceramic Shield tasarımı ve daha birçok özelliği ile diğer modellerin önüne geçen telefonun öne çıkan özelliklerini içerikte ankattık. iPhone 14 (128 GB) Mavi telefon, şimdi Amazon Prime Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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