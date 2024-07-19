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20 - 26 Temmuz 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 20 - 26 Temmuz 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.07.2024 - 17:45

20 Temmuz 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Temmuz 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 99 TL

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 99 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 gr 16,50 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 139,90 TL

  • Waea Ton Balığı 2x160 gr 69,90 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 115 TL

  • Billur Tuz 750 gr 15,90 TL

  • Yöremce Bulgur Çeşitleri 1 Kg 18 TL

  • Doğuş Demlik Poşet Siyah Çay Çeşitleri 100'lü 69,50 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası Çeşitleri 350 gr 37,50 TL

  • Ülker Gofret Çeşitleri 5,90 TL

  • Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml 97,50 TL

  • Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml 99 TL

  • Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 79,90 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 199 TL 

  • Papia Biocare 3 Katlı Kağıt Havlu 6'lı 54,90 TL

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