BİM'e Benzinli ATV Geliyor! 26 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Benzinli ATV Geliyor! 26 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
26 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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OFF ROAD Benzinli ATV 49.999 TL
Emniyet Kilidi Çelik Halatlı- Anahtarlı 99 TL
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5'li Boyacı Seti 169 TL
Icemax Musluklu Piknik Termos 279 TL
Colorina Ayaklı Cam Kek Tabağı 119 TL
Pelüş Uyku Arkadaşım 349 TL
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