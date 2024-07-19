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BİM'e Benzinli ATV Geliyor! 26 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Benzinli ATV Geliyor! 26 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.07.2024 - 11:54

26 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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OFF ROAD Benzinli ATV 49.999 TL

OFF ROAD Benzinli ATV 49.999 TL

  • OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

  • Philips Air Fryer 5.999 TL

  • Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL

  • Fakir Kablosuz Dikey Süpürge & Paspas 9.999 TL

  • Kumtel Kule Tipi Vantilatör 999 TL

  • Range Vantilatör 899 TL

  • Keysmart Dijital Baskül 279 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Emniyet Kilidi Çelik Halatlı- Anahtarlı 99 TL

Emniyet Kilidi Çelik Halatlı- Anahtarlı 99 TL

  • SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 60 W 279 TL

  • SGS İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30 W 199 TL

  • SGS Tornavida Seti Blister Ambalaj 129 TL

  • SGS Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı 59 TL

  • SGS Lavabo Açma Sustası 99 TL

Yapı Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

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5'li Boyacı Seti 169 TL

5'li Boyacı Seti 169 TL

  • Çok Amaçlı Elastik Kova 99 TL

  • Plastik Boya Karıştırıcı 59 TL

  • Mini Makara Kablo 5mt 399 TL

  • Cam Menfezi 49 TL

  • Cam Kazıma Aparatı 39 TL

  • Deterjan Hazneli Yıkama Tabancası 159 TL

  • Teleskopik Araç Yıkama Fırçası 149 TL

  • Araç Yıkama Süngeri 99 TL

  • Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 119 TL

Icemax Musluklu Piknik Termos 279 TL

Icemax Musluklu Piknik Termos 279 TL

  • Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

  • Pedallı Çöp Kovası 179 TL

  • Salata Kurutucusu 129 TL

  • Temizlik Seti 129 TL

  • Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Sepet 59 TL

  • Slim Askı Seti 34,50 TL

  • Temizlik Seti 129 TL

  • Tuvalet Fırçası 79 TL

  • Soğuk Sıcak Taşıma Çantası 55 TL

Colorina Ayaklı Cam Kek Tabağı 119 TL

Colorina Ayaklı Cam Kek Tabağı 119 TL

  • Chef's Tava 199 TL

  • Chef's Sahan 159 TL

  • Glass in Love Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL

  • Emsan Porselen Çizgili Kase 4'lü 159 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 109 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 129 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 139 TL

  • Kapaklı Bistro Sürahi 129 TL

Ev yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

  • Kadın Şortlu Takım 199 TL

  • Kadın Crop Şort Takım 159 TL

  • Erkek Deniz Şortu 149 TL

  • Safari Şapka 125 TL

  • Koltuk Örtüsü 119 TL

  • Valiz Organizer Set 79 TL

  • Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL

  • Namaz Elbisesi 199 TL

Pelüş Uyku Arkadaşım 349 TL

Pelüş Uyku Arkadaşım 349 TL

  • Konuşan Defne Bebek 379 TL 

  • Kamyonlar 199 TL 

  • Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL 

  • Geometrik Şekiller 129 TL

  • Ahşap Tak Çak 99 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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