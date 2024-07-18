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ŞOK'a Karcher Basınçlı Yıkama Makinesi Geliyor! 20 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Karcher Basınçlı Yıkama Makinesi Geliyor! 20 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
18.07.2024 - 11:18

ŞOK 20 - 27 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 27 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.299 TL,

Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.299 TL,

  • Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL, 

  • Petrix Cam Küre Dekoratif Solar Işık 219 TL, 

  • Petrix Tiffany Cam Küre Solar Işık 249 TL,

  • Grande 26 Jant Bisiklet 3.290 TL,

  • Oto Yarım Branda 249 TL, 

  • Ön Cam Metalize Güneşlik 49,95 TL, 

  • 2'li Mafsallı Motorcu Dizliği 299 TL, 

  • Motosiklet Örtü Brandası 249 TL, 

  • Motosiklet Sele Brandası 69,95 TL,

  • Kompresör 499 TL,

  • 500 ml Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL, 

  • Bel Desteği 69,95 TL, 

  • Araç Çakmak Şarjı 79,95 TL, 

  • 2'li Kör Nokta Aynası 29,95 TL, 

  • Direksiyon Kılıfı 99,95 TL, 

  • Magnet Kablosuz Araç Şarj Cihazı 499 TL,

  • Vantuzlu Telefon Tutucu 99,95 TL,

  • Motosiklet Telefon Tutucu 149 TL, 

  • Kokusuz Küllük 19,95 TL, 

  • Dikiz Ayna Telefon tutucu 79,95 TL, 

  • Oto Bardak Tutucu 29,95 TL, 

  • ABS Büyük Boy Valiz 849 TL, 

  • ABS Orta Boy Valiz 749 TL,

  • ABS Kabin Boy Valiz 549 TL,

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 895 ml Cif Konsantre Zemin Uzmanı 46 TL, 

  • 154 gram Ülker Cocostar Atıştırmalık 26 TL, 

  • 800 gram Fiskobirlik Fiskokrem 79 TL, 

  • 2'li Domestos WC Blok 55 TL,

  • 75 ml Nivea Deodorant Çeşitleri 55 TL

1 Hafta sürecek olan Prime Day fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

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