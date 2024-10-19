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İndirim Günleri Başlıyor! 19 - 25 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 19 - 25 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.10.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 - 25 Ekim 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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19 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 189 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 189 TL
onedio.com

  • Bal Küpü / Nar / Aras / Irmak Toz Şeker 5 Kg 165 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 56 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 23 TL

  • Akçasaray Dondurulmuş Dana Akçaabat Köfte 500 gr 199 TL

  • Ülker Teremyağ Margarin 400 gr 45 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 17 TL

  • Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 400 gr 45 TL

  • Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri 24 TL

  • Çerezya Spesiyal Kokteyl Kuruyemiş 150 gr 55 TL

  • Tutku Bisküvi 100 gr 13 TL

  • Çokça Ketçap Çeşitleri 1 Kg 35 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 109 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 109 TL
onedio.com

  • Cif Banyo & Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 59 TL

  • Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml 69 TL

  • Yumoş Sprey Çeşitleri 450 ml 99 TL

  • Fairy Sıvı Deterjan 2600 ml 139 TL

  • Duru Duş Sabunu 4x150 gr 75 TL

  • Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 3 Litre 69 TL

  • Maybelline Colossal Kajal Göz Kalemi 59 TL

  • Hobby Saç Jölesi Çeşitleri 250 ml 69 TL

  • Emation / Fa / Blade Roll On Çeşitleri 50 ml 69 TL

  • Axe Erkek Deodorant Çeşitleri 150 ml 99 TL

  • Slazenger Erkek Parfüm 50 ml 199 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;
onedio.com

  • Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 32'li 149 TL 

  • Papia BioCare 3 Katlı Kağıt Havlu 6'lı 59 TL

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onedio.com
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Her güne ayrı indirim 👇

Her güne ayrı indirim 👇
onedio.com

24 Ekim 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Karizma File Çalışma Koltuğu 1.749 TL

Karizma File Çalışma Koltuğu 1.749 TL
onedio.com

  • JVC 65' 4K Ultra HD Android Tv 21.999 TL

  • Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 13.499 TL

  • Toshiba 43' FHD Android Tv 8.999 TL

  • Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL

  • JVC 32' HD Smart Tv 6.599 TL

  • Ofis Bazaar Raflı Çalışma Masası 1.499 TL

  • Büyük Boy Valiz 799 TL

  • Kabin Boy Valiz 599 TL

  • Orta Boy Valiz 699 TL

İndirimli mobilya ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL
onedio.com

  • Arzum Şarjlı Dikey Süpürge 7.999 TL

  • Arzum Çay Makinesi 1.399 TL

  • English Home Mini Blender Set 1.299 TL

  • Kiwi Otomatik Saç Şekillendirici 799 TL

  • Kiwi Izgara ve Tost Makinesi 699 TL

  • Kiwi Krep ve Gözleme Tavası 999 TL

  • Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL

  • Aprilla Saç Düzleştirici 239 TL

  • Sinbo Elektrikli Cezve 320 ml 219 TL

  • Pierre Cardin Sporcu Masaj Aleti 699 TL

  • Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 479 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen dikey süpürgelere buradan ulaşabilirsiniz.

En çok tercih edilen Türk kahvesi makineleri de burada.

Volta VSM Elektrikli Bisiklet 17.990 TL

Volta VSM Elektrikli Bisiklet 17.990 TL
onedio.com
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Antifrizli Cam Suyu 5 L 95 TL

Antifrizli Cam Suyu 5 L 95 TL
onedio.com
  • Oto Cam Sileceği 59 TL

Erkek Eva Yağmur Çizmesi 179 TL

Erkek Eva Yağmur Çizmesi 179 TL
onedio.com

  • Exent Olta Seti 300 cm 399 TL

  • Exent Olta Sehpası 249 TL

  • Exent Fosfor Çubuğu 10'lu 35 TL

  • Exent Olta Aksesuar Seti 189 TL

  • Exent Balıkçı Pensesi 99 TL

  • Exent Sahte Balık Çeşitleri 39 TL

  • Exent Olta Misinası 200m 85 TL

Nehir Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 329 TL

Nehir Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 329 TL
onedio.com

  • Essenso Tava ve Sahan Seti 529 TL

  • Desenli Opal Tabak Çeşitleri 49 TL

  • Bölmeli Saklama Kabı 22 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Karartma Hazır Fon Perde 145x250 cm 179 TL

Karartma Hazır Fon Perde 145x250 cm 179 TL
onedio.com

  • Pileli Örme Perde 300x250 cm 399 TL

  • Güneşlik Perde 250x210 cm 199 TL

  • Örme Pano Perde 250x290 cm 249 TL

  • Makyaj Malzemesi Organizer Çeşitleri 199 TL

  • Ayakkabı Rampası 10 TL

  • 15 Bölmeli Düzenleyici 45 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

ŞOK 19 - 26 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Şok'a Gelen Elektronik Ürün Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Elektronik Ürün Modelleri ve Fiyatları
onedio.com

  • Skytech 65' 4K whaleOS Led Tv 17.599 TL,

  • Skytech 55' 4K whaleOS Led Tv 12.499 TL, 

  • Skytech 50' 4K whaleOS Led Tv 10.799 TL,

  • Fenoti 42' Full HD Android Smart Tv 6.999 TL,

  • Wellsoft Tv Battaniyesi 189 TL, 

  • Visco Ortopedik Yastık 499 TL, 

  • Kadın/Erkek Terlik 79,95 TL, 

  • Şemsiye 189 TL, 

  • 2'li Ranforce Yastık Kılıf 99,95 TL,

  • Kapı Önü Paspası 99,95 TL,

  • Uzaktan Kumandalı Drift Aracı 399 TL, 

  • Gokidy Dağılan Araç 99,95 TL, 

  • Kurbağa Top Yakalama Oyunu 149 TL, 

  • Boyama Yumurtaları 49,95 TL, 

  • Kedi/Köpek Pet Seti 119 TL,

  • Melisa Tekli Bebek 129 TL,

  • Dollyland Minkie İstiridye Bebek 59,95 TL, 

  • Pizza Sunum Seti 119 TL, 

  • Çıkartmalı Gelişim Atölyesi Kitap Çeşitleri 44,95 TL, 

  • Hot Wheels Tekli Arabalar 79,95 TL, 

  • Hot Wheels Fırlatma Seti 199 TL,

  • 30 cm Barbie Peri Bebek 249 TL 

25 TL ve üstü alışverişlerde geçerli;

  • 650 ml Duru Duş Jeli Çeşitleri 47 TL, 

  • 3x75 gram Superfresh Ton Balığı 99 TL,

  • 6'lı Ülker İkram Fındıklı 49 TL

Şok'a Gelen Vans Ayakkabı Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Vans Ayakkabı Modelleri ve Fiyatları
onedio.com

Şok'a Gelen Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri Modelleri ve Fiyatları
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
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Şok'a Gelen Mobilya Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Mobilya Modelleri ve Fiyatları
onedio.com
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