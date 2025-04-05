İnandığın Şey Hayatını Yaratır: Gerçekliği Dönüştürmek Mümkün mü?

Seyrettiklerimize, öğrendiklerimize, bize empoze edilenlere, inandırılanlara, alıp da kabul ettiklerimize... Peki tüm bu alıp kabul ettiklerimizi, inandırıldıklarımızı, tüm bu inanç kalıplarını alıp bir kenara koyabilme gücümüz olsa ve hayata yeniden bakıp her şeyi sıfırdan bir daha inşa ederek adım atıyor olsak, acaba hayatlarımız nasıl olurdu?

Hayatla, hatta ölüm ötesi ile ilgili her birimizin çeşitli inançları vardır ve bizler bu inançları beden ötesine de taşımaktayızdır. Kafasının içerisinde bir cehennem, bir ateş, bir lav olan bir kimsenin beden ötesinde yaşayacağı da bu olur. Bununla beraber bir Eskimo için bu durum kendine göre şekillenirken başka bir ülkede yaşayan bir kimse için taşıyacağı şey de korktuğu ya da kaçındığı şey olarak değişkenlik gösterebilir.

Hayatınıza şimdiye kadar çektiğiniz korkular, aslında sizin şimdiye kadarki inanç kalıplarınızdı. Bu kalıplar, tıpkı kendi kendini tekrar eden bir yazılım, bir hayat programı gibi, insanın karşısına çıkabilmektedir.

Örneğin fakir bir ailede, ekonomik zorluklar içerisinde büyüyen bir kişi, bu döngüyü kıramadığı sürece yaşamı boyunca aynı yokluk hissini tekrar edebilir. Hatta büyük bir para kazansa, kendisine bir milli piyango çıkmış olsa dahi, kendi anne ve babasından gördüğü hayatı, kaderi veya durumu tekrar edebilmektedir. Aynı şekilde ekonomik durumu iyi olan bir aileden gelmiş bir kimse de hayatına daha iyi devam edebilmektedir. Bu, genel olan bir bakış açısıdır.

Öte yandan bolluk içinde olan bir kişi, bulunduğu aile içerisinde kendisini duygusal, zihinsel ya da farklı bir alanda iflas ettirmiş ise ekonomide de bunun tekrarını deneyimleyebilir ve bu durum, onun ekonomik döngüsünü de etkileyebilir. Aynı şekilde zor şartlardan gelen bir birey bu döngüyü farkındalık ile kırmayı başarabilir. Bizler bu döngüyü kıran kişileri bilim insanları veya topluma fayda sağlayan öncüler olarak görebilmekteyiz. Çünkü onlar mevcut inanç sistemlerini görüp, fark etmiş ve onu dönüştürmeyi seçenlerdir.

İnanç sistemlerini kırmak mümkündür. Gerçek şifa, mevcut inancını görüp, okuyup bunun üzerine çıkabilmeye iman edebilmektir. Bu hak, her birimize verilmiş, bu yetki her birimizde mevcuttur.

Sevgilerimle…

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