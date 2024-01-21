İmkansızlıklar Nedeniyle Hayallerindeki İşlerden Vazgeçmek Zorunda Kalan Kişilerin Hikayesi
İmkansızlıklar Nedeniyle Hayallerindeki İşlerden Vazgeçmek Zorunda Kalan Kişilerin Hikayesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Konu iş hayatı olunca herkesin kendince hayalleri ve istekleri var ama bazenleri istediklerimizi gerçekleştiremiyoruz. Bugün, yaşadıkları imkansızlıklar yüzünden hayallerindeki işlerden vazgeçen 15 kişinin hikayesine bakacağız.
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1. "Her zaman adli tıpta çalışmak istemiştim ama büyüdükçe aslında sadece televizyonda izlemeyi sevdiğimi ve ölü vücutlarla aramın çok iyi olmadığını anladım."
2. "Basketbol oyuncusu olmak istiyordum ama boyum müsait değildi..."
3. "Hayalet avcılığının gerçek bir meslek olmadığını öğrendim."
4. "Prenses olmanın düşündüğünden çok daha zor olduğunu öğrendim."
5. "Hep bir sanatçı olmak istemiştim ama ailem, kadınlara uygun bir meslek olmadığını söylemişti."
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6. "Yeteri kadar param yoktu ne yazık ki..."
7. "Astronot olmak istemiştim ama ülkemde böyle bir meslek yoktu. Sonunda İngiltere'ye göç ettim ve üniversite öğretmeni oldum."
8. "Uçak hostu olmak istemiştim ama ailem daha 'erkeksi' işlere yönelmemi istedi. Sonunda mühendis oldum ama hep bir uçak hostu olarak hayatım nasıl olurdu diye hayaller kuruyorum."
9. "Hep ünlü bir yazar olmak istemişimdir ama ailem o kadar destekçi değildi ve sonunda para kazanabileceğim bir iş seçtim."
10. "Veteriner hekim olmak istedim ve hatta okuluna bile gittim ama hasta hayvanlara bakmaya dayanamadığım için bıraktım."
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11. "Paleontoloji okuyarak antik dinozorları bulmak istiyordum ama sadece dinozorları sevdiğimi fark ettim."
12. "Mimar olmak istiyordum ama gerçek hayatta binaların ne kadar sıkıcı olduğunu fark edince vazgeçtim."
13. "Hep öğretmen olmak istemiştim ama çocukları ne kadar sevmediğimi anladım."
14. "Aktör olmak istiyordum ama yeteri kadar yakışıklı olmadığımı çok erken anladım."
15. "Hep pilot olmak istemiştim ama gözlerim bozuk olduğu için öyle bir şansım yok."
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