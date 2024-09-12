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IMEI Kayıt Ücreti 2024: Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti Ne Kadar, iPhone 16 Almak Avantajlı mı?

IMEI Kayıt Ücreti 2024: Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti Ne Kadar, iPhone 16 Almak Avantajlı mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.09.2024 - 11:12

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte her yıl IMEI kayıt ücretlerinde değişikliğe gidiliyor. Yurt dışından satın alınan telefonların, IMEI kaydının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bazı telefon modellerinde ise IMEI kayıt ücretini ödeyerek yurt dışından telefon satın almak daha ucuza mal oluyor. Peki iPhone 16 yurt dışından getirmek ne kadar?

IMEI 2024 ücreti ne kadar, kaç TL?

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IMEI Kayıt Ücreti 2024

IMEI Kayıt Ücreti 2024

IMEI kayıt ücretleri, özellikle yurt dışından vergisiz telefon getirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Yurt dışından satın alınan telefonların ülkemizde kullanılması için IMEI kayıtlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor. 

IMEI ücretleri ise her sene başında Resmi Gazete'de yayımlanarak güncelleniyor. 2024 yılının başında da IMEI kayıt ücretlerine zam geldi. 2023 yılında yurt dışından getirilen bir telefonu kaydettirmenin bedeli, 20 bin liraydı.

IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar?

IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar?

2024'te yapılan son değerlendirmeye göre, 2024 yılı IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL.

2024 yılında yurt dışından telefon satın alan birisi, telefonunu kullanıma açmak için 31 bin 692 TL'lik bir ücret daha ödemek durumunda kalıyor.

Yurt Dışından iPhone 16 Getirmenin Maliyeti

Yurt Dışından iPhone 16 Getirmenin Maliyeti

Apple, yeni iPhone 16'nın lansmanını düzenledi. Lansmanın ardından iPhone 16 satış fiyatları da belli oldu. 

Buna göre,  iPhone 16 serisinin 128 GB'lık başlangıç fiyatı Türkiye'de 64.999 TL, en üst modelin fiyatı ise 119 bin 999 TL.

iPhone 16 yurt dışı fiyatları ise 799 dolardan başlıyor, 1.599 dolara kadar artıyor. 

Yurt dışı iPhone 16 Pro Max 1TB fiyatını bugünün dolar kuru olan 34 TL ile çarptığımızda, 54.366 TL yapıyor. 

Bu fiyatın üzerine bir de IMEI kayıt ücretini, yani 31,692 TL'yi eklemek gerekiyor. Bu durumda, toplam ücret 86.058 TL oluyor.

Türkiye'den alacağınız 119 bin 999 TL'lik iPhone 16 Pro Max 1TB, yurt dışından satın aldığınızda 86.058 TL'ye denk geliyor.

Yıllara Göre IMEI Kayıt Ücretleri

Yıllara Göre IMEI Kayıt Ücretleri

  • 2012: 100 TL

  • 2013: 115 TL

  • 2014: 119.5 TL

  • 2015: 131.5 TL

  • 2016: 138.5 TL

  • 2017: 149.2 TL

  • 2018: 500 TL

  • 2019: 1500 TL

  • 2020: 1838.7 TL

  • 2021: 2006 TL

  • 2022: 2732 TL

  • 2023: 20.000 TL

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