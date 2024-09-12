IMEI Kayıt Ücreti 2024: Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti Ne Kadar, iPhone 16 Almak Avantajlı mı?
IMEI Kayıt Ücreti 2024: Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti Ne Kadar, iPhone 16 Almak Avantajlı mı?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte her yıl IMEI kayıt ücretlerinde değişikliğe gidiliyor. Yurt dışından satın alınan telefonların, IMEI kaydının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bazı telefon modellerinde ise IMEI kayıt ücretini ödeyerek yurt dışından telefon satın almak daha ucuza mal oluyor. Peki iPhone 16 yurt dışından getirmek ne kadar?
IMEI 2024 ücreti ne kadar, kaç TL?
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IMEI Kayıt Ücreti 2024
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IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar?
Yurt Dışından iPhone 16 Getirmenin Maliyeti
Yıllara Göre IMEI Kayıt Ücretleri
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