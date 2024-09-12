IMEI Kayıt Ücreti 2024: Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti Ne Kadar, iPhone 16 Almak Avantajlı mı?

Apple, yeni iPhone 16'nın lansmanını düzenledi. Lansmanın ardından iPhone 16 satış fiyatları da belli oldu.

Buna göre, iPhone 16 serisinin 128 GB'lık başlangıç fiyatı Türkiye'de 64.999 TL, en üst modelin fiyatı ise 119 bin 999 TL.

iPhone 16 yurt dışı fiyatları ise 799 dolardan başlıyor, 1.599 dolara kadar artıyor.

Yurt dışı iPhone 16 Pro Max 1TB fiyatını bugünün dolar kuru olan 34 TL ile çarptığımızda, 54.366 TL yapıyor.

Bu fiyatın üzerine bir de IMEI kayıt ücretini, yani 31,692 TL'yi eklemek gerekiyor. Bu durumda, toplam ücret 86.058 TL oluyor.

Türkiye'den alacağınız 119 bin 999 TL'lik iPhone 16 Pro Max 1TB, yurt dışından satın aldığınızda 86.058 TL'ye denk geliyor.