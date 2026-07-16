İlyas Yalçıntaş Kimdir? İlyas Yalçıntaş Neden Gözaltına Alındı?

İlyas Yalçıntaş, Türk pop müziğinin son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çeken şarkıcı ve söz yazarlarından biridir. Müzik kariyerindeki büyük çıkışını 2014 yılında katıldığı X Factor Türkiye yarışmasında seslendirdiği 'İncir' adlı şarkıyla yaptı. Yarışmanın ardından Enbe Orkestrası ile yeniden düzenlediği 'İncir', uzun süre müzik listelerinin zirvesinde yer alırken Yalçıntaş da kısa sürede Türkiye'nin en sevilen pop sanatçılarından biri haline geldi.

Duygusal şarkıları ve güçlü yorumu ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı; İçimdeki Duman, Gel Be Gökyüzüm, Bu Nasıl Veda ve Yağmur gibi birçok sevilen parçaya imza attı. Uzun yıllar sahnelerde müzik yaptıktan sonra profesyonel kariyerini sürdüren Yalçıntaş, konserleri ve yeni projeleriyle müzik dünyasında aktif olarak yer almaya devam etti. Son dönemde ise hakkında başlatılan soruşturmayla yeniden gündeme geldi.

İlyas Yalçıntaş, 7 Mart 1989 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarının ardından İstanbul'a taşınan sanatçı, lise eğitimini Küçükçekmece İMKB Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 37 yaşındaki şarkıcı, müziğe küçük yaşlarda gitar çalarak başladı ve profesyonel kariyeri öncesinde uzun yıllar çeşitli mekanlarda sahne aldı.