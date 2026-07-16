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İlyas Yalçıntaş Kimdir? İlyas Yalçıntaş Neden Gözaltına Alındı?

İlyas Yalçıntaş Kimdir? İlyas Yalçıntaş Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2026 - 08:48
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından listedeki isimler kamuoyunun gündemine oturdu. Gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında yer alan şarkıcı İlyas Yalçıntaş, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri oldu. 'İlyas Yalçıntaş kimdir?', 'Kaç yaşında ve nereli?' ile 'Neden gözaltına alındı?' soruları kısa sürede gündemin ilk sıralarına yükseldi.

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İlyas Yalçıntaş Kimdir?

İlyas Yalçıntaş Kimdir?

İlyas Yalçıntaş, Türk pop müziğinin son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çeken şarkıcı ve söz yazarlarından biridir. Müzik kariyerindeki büyük çıkışını 2014 yılında katıldığı X Factor Türkiye yarışmasında seslendirdiği 'İncir' adlı şarkıyla yaptı. Yarışmanın ardından Enbe Orkestrası ile yeniden düzenlediği 'İncir', uzun süre müzik listelerinin zirvesinde yer alırken Yalçıntaş da kısa sürede Türkiye'nin en sevilen pop sanatçılarından biri haline geldi.

Duygusal şarkıları ve güçlü yorumu ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı; İçimdeki Duman, Gel Be Gökyüzüm, Bu Nasıl Veda ve Yağmur gibi birçok sevilen parçaya imza attı. Uzun yıllar sahnelerde müzik yaptıktan sonra profesyonel kariyerini sürdüren Yalçıntaş, konserleri ve yeni projeleriyle müzik dünyasında aktif olarak yer almaya devam etti. Son dönemde ise hakkında başlatılan soruşturmayla yeniden gündeme geldi.

İlyas Yalçıntaş, 7 Mart 1989 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarının ardından İstanbul'a taşınan sanatçı, lise eğitimini Küçükçekmece İMKB Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 37 yaşındaki şarkıcı, müziğe küçük yaşlarda gitar çalarak başladı ve profesyonel kariyeri öncesinde uzun yıllar çeşitli mekanlarda sahne aldı.

İlyas Yalçıntaş Neden Gözaltına Alındı?

İlyas Yalçıntaş Neden Gözaltına Alındı?

İlyas Yalçıntaş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında yer aldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan kişilerin yasaklı madde kullandığı, kullanımı kolaylaştırdığı ya da kullanım için yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bu doğrultuda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16 Temmuz 2026 tarihinde 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması, ifadelerinin alınmasının ardından şüphelilerin savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi. Soruşturma süreci devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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