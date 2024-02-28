İlki Bitmeden İkincisinin Haberi Geldi: Türkiye'nin İkinci Nükleer Santralini Kim Kuracak?

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Rosatom yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştirdiklerini söylerken, projenin teknik detaylarını, yönetim sistemi ve ekonomik parametrelerinin görüşüldüğünü belirtti. Projenin yönetimi ve finansmanı konuları ise henüz netlik kazanmadı.