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İlki Bitmeden İkincisinin Haberi Geldi: Türkiye'nin İkinci Nükleer Santralini Kim Kuracak?

İlki Bitmeden İkincisinin Haberi Geldi: Türkiye'nin İkinci Nükleer Santralini Kim Kuracak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.02.2024 - 16:20 Son Güncelleme: 28.02.2024 - 16:23

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Mersin Akkuyu'da yapım sürerken, ikinci santralin haberi geldi.

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2023'ün Aralık ayında, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk reaktörün işletmeye alınması için Nükleer Düzenleme Kurumunca (NDK) gerekli iznin verildiği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) tam kapsamlı ayarlama ve çalıştırma aşamalarına geçileceği açıklanmıştı.

2023'ün Aralık ayında, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk reaktörün işletmeye alınması için Nükleer Düzenleme Kurumunca (NDK) gerekli iznin verildiği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) tam kapsamlı ayarlama ve çalıştırma aşamalarına geçileceği açıklanmıştı.

Türkiye'nin 2. ve 3. nükleer santralleri için de görüşmeler sürüyordu.

Türkiye'nin 2. ve 3. nükleer santralleri için de görüşmeler sürüyordu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona yaklaşılırken, Geçen Haziran ayında, Sinop'ta yapılacak 2. nükleer santral için Rusya ve Güney Kore, Trakya Bölgesi'nde yapılacak 3. nükleer santral için de Çin'le görüşüldüğü açıklanmıştı.

Akkuyu'yu inşa eden, Rus Rosatom, Türkiye'de ikinci nükleer güç santralini de inşa edeceğini açıkladı.

Akkuyu'yu inşa eden, Rus Rosatom, Türkiye'de ikinci nükleer güç santralini de inşa edeceğini açıkladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye'deki ikinci nükleer güç santralinin inşası için Rosatom'a görev verildiğini duyurdu.

Ekonomim'in aktardığına göre, Rusya parlamentosunda konuşan Lihaçev, 'Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.' dedi.

Rosatom Genel Müdürü, detaylar üzerinde çalıştıklarını, büyük olasılıkla yeni inşaat sahasının adının Sinop olacağını da duyurdu.

Rosatom Genel Müdürü, detaylar üzerinde çalıştıklarını, büyük olasılıkla yeni inşaat sahasının adının Sinop olacağını da duyurdu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Rosatom yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştirdiklerini söylerken, projenin teknik detaylarını, yönetim sistemi ve ekonomik parametrelerinin görüşüldüğünü belirtti. Projenin yönetimi ve finansmanı konuları ise henüz netlik kazanmadı.

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