İlki Bitmeden İkincisinin Haberi Geldi: Türkiye'nin İkinci Nükleer Santralini Kim Kuracak?
İlki Bitmeden İkincisinin Haberi Geldi: Türkiye'nin İkinci Nükleer Santralini Kim Kuracak?
Türkiye'nin ilk nükleer santrali Mersin Akkuyu'da yapım sürerken, ikinci santralin haberi geldi.
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2023'ün Aralık ayında, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk reaktörün işletmeye alınması için Nükleer Düzenleme Kurumunca (NDK) gerekli iznin verildiği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) tam kapsamlı ayarlama ve çalıştırma aşamalarına geçileceği açıklanmıştı.
Türkiye'nin 2. ve 3. nükleer santralleri için de görüşmeler sürüyordu.
Akkuyu'yu inşa eden, Rus Rosatom, Türkiye'de ikinci nükleer güç santralini de inşa edeceğini açıkladı.
Rosatom Genel Müdürü, detaylar üzerinde çalıştıklarını, büyük olasılıkla yeni inşaat sahasının adının Sinop olacağını da duyurdu.
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