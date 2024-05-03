İlk Vukuatı Değil: Metrodaki Tacizci Yakalandı

İstanbul Başakşehir’de metroda 21 yaşındaki Z.B. isimli kadını taciz ederken görüntüleri çekilen 55 yaşındaki M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.G.’nin, cinsel istismar sebebiyle 2 ayır suç kaydı daha olduğu ortaya çıktı.