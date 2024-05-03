İlk Vukuatı Değil: Metrodaki Tacizci Yakalandı
İlk Vukuatı Değil: Metrodaki Tacizci Yakalandı
İstanbul Başakşehir’de metroda 21 yaşındaki Z.B. isimli kadını taciz ederken görüntüleri çekilen 55 yaşındaki M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.G.’nin, cinsel istismar sebebiyle 2 ayır suç kaydı daha olduğu ortaya çıktı.
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Olay, 27 Nisan Cumartesi günü Başakşehir'de meydana geldi. Z.B. isimli kadın, karşısında oturan M.G.'nin müstehcen hareketlerde bulunduğu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Görüntüler üzerine polis ekipleri M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Başka bir metro içerisinde bir kadını taciz ettiği öğrenilen M.G. vatandaşlar tarafından darbedildiği ve hastaneye gittiği belirlendi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.G.'nin cinsel istismardan 2 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. M.G.'nin emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Metrodaki tacizin görüntüleri 👇
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