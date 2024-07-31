İlk Maçta Forma Giyememişti: Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş Kararı
İlk Maçta Forma Giyememişti: Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş Kararı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda değişikliğe gidildi. Sakatlığı bulunan Zehra Güneş, ana kadroya geri döndü.
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1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşayacak Filenin Sultanları'na Zehra Güneş'ten sevindirici bir haber geldi.
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Dizindeki sakatlık sebebiyle Hollanda maçında forma giyemeyen, yedeğe çekilen Güneş, Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasının 12 kişilik ana kadrosunda yer aldı.
Beyza Arıcı ise +1 oyuncu statüsüne alındı.
Eğer teknik direktör Daniele Santarelli uygun görürse Zehra Güneş, Dominik Cumhuriyeti maçında forma giyebilecek.
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