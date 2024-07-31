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İlk Maçta Forma Giyememişti: Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş Kararı

İlk Maçta Forma Giyememişti: Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş Kararı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 08:48

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda değişikliğe gidildi. Sakatlığı bulunan Zehra Güneş, ana kadroya geri döndü.

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1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşayacak Filenin Sultanları'na Zehra Güneş'ten sevindirici bir haber geldi.

1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşayacak Filenin Sultanları'na Zehra Güneş'ten sevindirici bir haber geldi.

Dizindeki sakatlık sebebiyle Hollanda maçında forma giyemeyen, yedeğe çekilen Güneş, Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasının 12 kişilik ana kadrosunda yer aldı.

Dizindeki sakatlık sebebiyle Hollanda maçında forma giyemeyen, yedeğe çekilen Güneş, Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasının 12 kişilik ana kadrosunda yer aldı.

Beyza Arıcı ise +1 oyuncu statüsüne alındı.

Beyza Arıcı ise +1 oyuncu statüsüne alındı.

Eğer teknik direktör Daniele Santarelli uygun görürse Zehra Güneş, Dominik Cumhuriyeti maçında forma giyebilecek.

Eğer teknik direktör Daniele Santarelli uygun görürse Zehra Güneş, Dominik Cumhuriyeti maçında forma giyebilecek.
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