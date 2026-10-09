İlk Kredi Kartını Almadan Önce Anlamını Bilmen Gereken 10 Kavram
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İlk kredi kartını aldığında uygulamayı açıp karşında gördüğün ekstre kesim tarihi, dönem içi harcama veya kullanılabilir limit gibi kavramlar kafanı karıştırabilir. Oysa sana vereceğimiz birkaç ipucu sayesinde kartınla ilgili işlemleri çok daha kolay takip edebilir ve yönetebilirsin.
İşte kartın henüz kapıya gelmeden önce öğrenmen gereken en önemli kavramlar!
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1. Kart Limiti
2. Kullanılabilir Limit
3. Provizyondaki İşlem
4. Ekstre
5. Ekstre Kesim Tarihi
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6. Son Ödeme Tarihi
7. Asgari Ödeme Tutarı
8. Akdi Faiz
9. Gecikme Faizi
10. Taksit
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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