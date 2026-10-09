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İlk Kredi Kartını Almadan Önce Anlamını Bilmen Gereken 10 Kavram

etiket İlk Kredi Kartını Almadan Önce Anlamını Bilmen Gereken 10 Kavram

Özge
Özge - Onedio Üyesi
09.10.2026 - 14:11
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İlk kredi kartını aldığında uygulamayı açıp karşında gördüğün ekstre kesim tarihi, dönem içi harcama veya kullanılabilir limit gibi kavramlar kafanı karıştırabilir. Oysa sana vereceğimiz birkaç ipucu sayesinde kartınla ilgili işlemleri çok daha kolay takip edebilir ve yönetebilirsin.

İşte kartın henüz kapıya gelmeden önce öğrenmen gereken en önemli kavramlar!

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1. Kart Limiti

Uygulamayı açtığında karşında göreceğin ilk şey kart limitidir ve bu bazen senin için heyecan verici olabilir. Aslında karşında gördüğün limit, bankanın senin için belirlediği üst harcama sınırıdır. Örneğin limitin 15.000 TL ise bu, her ay 15.000 TL harcaman gerektiğini göstermiyor. Bu limit içinden harcadığın tutar da sonuçta geri ödeyeceğin borca dönüşüyor.

2. Kullanılabilir Limit

Eğer kartını bir süredir kullanıyorsan karşına çıkan kullanılabilir limit kavramını anlamakta zorlanabilirsin. Çünkü toplam kart limitinle, kullanılabilir limit birbirinden farklı kavramlardır. Yine 15.000 TL'lik kart örneğinden gidelim... Eğer bu limitten 4.000 TL harcarsan, geriye kalan kullanılabilir limit kabaca 11.000 TL olur. Borcunu ödedikçe bu limit yeniden kullanılabilir hale gelir.

3. Provizyondaki İşlem

Bazı durumlarda kartla yaptığın işlem hemen harcama ekranına yansımaz. Uygulamayı açıp karşında gördüğün provizyon işlemleri de tam olarak bu tür harcamaları kapsar. Bazen hafta sonları ve resmi çalışma saatleri dışındaki işlemler provizyon kapsamına girer. Aslında ödeme kartından alınır, ancak işlem banka tarafından kesinleşmemiştir. Genellikle 1-2 gün içinde provizyon işlemleri tamamlanır.

4. Ekstre

Kredi kartı kullanırken karşına çıkan ekstre kavramı, kabaca kartının aylık özeti gibidir. Belirli bir dönemde yaptığın harcamalar, ödemeler, varsa ücret ve faizler ekstre kısmında bir araya gelir. Genel borcunun ne kadar olduğunu anlamak için ekstrene bakma alışkanlığı kazansan iyi olabilir.

5. Ekstre Kesim Tarihi

Ekstre kesim tarihi, özetle o ay için kredi kartının kapanışıdır. Bu tarihe kadar yaptığın tüm harcamalar, o ayki ekstrene yansır. Doğal olarak bu tarih dışında yaptığın harcamalar ve alışveriş taksitleri de sonraki ayın ekstresine girer. Yani ekstre kesim tarihine bakmak, elindeki ödeme limitine bağlı olarak harcamalarını yönetmeni sağlar. Bu nedenle hangi harcamanın hangi ay ödeneceğini anlaman açısından çok önemli bir kavram.

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6. Son Ödeme Tarihi

Kartınla harcama yaptın, ekstren kesildi ve borcun belli oldu diyelim... İşte o borcu en geç ne zaman ödeyebileceğini gösteren kavram son ödeme tarihidir. Eğer bu tarihe dikkat etmez ve 'Ay sonunda hallederim' diye düşünürsen ileride kredi limitlerinde ciddi anlamda zorlanabilirsin. Bu nedenle uygulamada çıkan tarihleri yakından takip etmen en güvenlisi.

7. Asgari Ödeme Tutarı

Asgari ödeme tutarı, belki de kredi kartı kullanımındaki en kritik kavramdır ve o ayki ekstrene bağlı olarak ödemen gereken minimum borcu ifade ediyor. Her ay, en az bu kadar ödeme yapman gerekir ama sadece asgari tutarı ödemek,  borcunun tamamını kapatmaya yetmez. Çünkü kalan tutar, sonraki döneme taşınır ve bunun üzerine faiz maliyetleri eklenir. Bu nedenle sen daha çok ekstre borcuna odaklanırsan uzun vadede daha doğru bir çözüm olabilir.

8. Akdi Faiz

Kredi kartındaki ekstre borcu zamanında ödenmezse, ödenmeyen tutar üzerinden belirli bir faiz uygulanır. Örneğin; sadece asgari borcunu ödersen, kalan borç üzerine faiz işlenir. İşte bu faiz de akdi faizdir. Burada oranlar dönemsel olarak değişebilir, ayrıca bankanın sana özel sunduğu kampanyalar da işini kolaylaştırabilir. Bu nedenle kredi kartını kullanmaya başlamadan önce bankanın güncel oranlarına ve bilgilendirmelerine göz atabilirsin.

9. Gecikme Faizi

Gecikme faizi, asgari faizin altında ödeme yaptığın veya hiç ödeme yapmadığın zamanlarda devreye giren faizdir. Eğer son ödeme tarihlerini kaçırır ve ödemeleri geciktirirsen, kredi kartı kullanımı senin için daha maliyetli hale getirebilir. Bu yüzden son ödeme tarihini takvime kaydetmek, en azından başlangıçta senin için faydalı bir alışkanlık olabilir.

10. Taksit

Taksit, tek bir harcamayı birkaç aya bölmeni sağlayan ödeme şeklidir ve kredi kartı kullanmanın en önemli artılarından biridir. Fakat bir harcamaya taksit yaptırman toplam borcun ortadan kalktığı anlamına gelmez. Sadece bu ödemeyi birkaç seferde yapacağını gösterir. Özellikle öğrenci bütçesiyle büyük gereksinimlerini, küçük taksitlere bölerek daha rahat karşılayabilirsin.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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