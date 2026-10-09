İlk Kredi Kartını Almadan Önce Anlamını Bilmen Gereken 10 Kavram

Asgari ödeme tutarı, belki de kredi kartı kullanımındaki en kritik kavramdır ve o ayki ekstrene bağlı olarak ödemen gereken minimum borcu ifade ediyor. Her ay, en az bu kadar ödeme yapman gerekir ama sadece asgari tutarı ödemek, borcunun tamamını kapatmaya yetmez. Çünkü kalan tutar, sonraki döneme taşınır ve bunun üzerine faiz maliyetleri eklenir. Bu nedenle sen daha çok ekstre borcuna odaklanırsan uzun vadede daha doğru bir çözüm olabilir.