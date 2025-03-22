İlişkinizin Tüm Evrelerini Özetleyen 16 Taylor Swift Şarkısı
İlişkinizin Tüm Evrelerini Özetleyen 16 Taylor Swift Şarkısı
Taylor Swift, şarkı sözleriyle duygularımıza dokunan ve aşkın her evresini müziğiyle anlatabilen nadir sanatçılardan biri. Onun şarkıları, ilişki yolculuğunun tüm iniş çıkışlarını mükemmel bir şekilde özetliyor. Bu yoğun şarkılara birlikte bakalım!
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1. Begin Again
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2. Enchanted
3. You Belong With Me
4. Love Story
5. Paper Rings
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6. Stay Stay Stay
7. Cornelia Street
8. All Too Well
9. Back to December
10. I Knew You Were Trouble
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11. We Are Never Ever Getting Back Together
12. Clean
13. Shake It Off
14. Daylight
15. Sad Beautiful Tragic
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16. Call It What You Want
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