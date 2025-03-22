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İlişkinizin Tüm Evrelerini Özetleyen 16 Taylor Swift Şarkısı

etiket İlişkinizin Tüm Evrelerini Özetleyen 16 Taylor Swift Şarkısı

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
22.03.2025 - 21:23

Taylor Swift, şarkı sözleriyle duygularımıza dokunan ve aşkın her evresini müziğiyle anlatabilen nadir sanatçılardan biri. Onun şarkıları, ilişki yolculuğunun tüm iniş çıkışlarını mükemmel bir şekilde özetliyor. Bu yoğun şarkılara birlikte bakalım!

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1. Begin Again

2. Enchanted

3. You Belong With Me

4. Love Story

5. Paper Rings

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6. Stay Stay Stay

7. Cornelia Street

8. All Too Well

9. Back to December

10. I Knew You Were Trouble

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11. We Are Never Ever Getting Back Together

12. Clean

13. Shake It Off

14. Daylight

15. Sad Beautiful Tragic

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16. Call It What You Want

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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