İlişkini Anlat, İkinize Aşk Şarkısı Önerelim!
İlişkini Anlat, İkinize Aşk Şarkısı Önerelim!
Muhteşem ilişkinizin detaylarını öğrenmek isteriz çünkü bu testin sonunda size uygun güzel bir aşk şarkısı önereceğiz.
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1. İlk sorumuzla başlayalım, aşağıdaki giflerden hangisi sana ilişkini hatırlatıyor?
2. Ona ne kadar güveniyorsun?
3. İlişki içindeyken kıskanç bir insan olduğunu düşünüyor musun?
4. Birlikte bir gelecek hayaliniz var mı?
5. Karakter olarak birbirinize benzediğinizi düşünüyor musunuz?
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6. Söyle bakalım, gerçekten ilk görüşte aşk diye bir şey var mı?
7. Romantik hislerini genelde nasıl ifade ediyorsun?
8. İtiraf zamanı, hiç partnerini mutlu etmek için ona yalan söyledin mi?
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