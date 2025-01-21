İlişkilerde Hangi Rotayı Seçerdin? Pelin Akil ve Mehmet Aykaç Yanıtladı!

2002 yılında New York’ta sahnelendiğinde büyük ses getiren Off-Broadway müzikali Rota Yeniden Oluşturuldu, yerli sahneye taşınıyor! Bu heyecan verici projede başrolleri Pelin Akil ve Mehmet Aykaç paylaşıyor. Müzikal hazırlıkları devam ederken, Pelin Akil ve Mehmet Aykaç'a sizler için sorduk: İlişkilerde hangi rotayı seçerdiniz?