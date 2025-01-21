İlişkilerde Hangi Rotayı Seçerdin? Pelin Akil ve Mehmet Aykaç Yanıtladı!

2002 yılında New York’ta sahnelendiğinde büyük ses getiren Off-Broadway müzikali Rota Yeniden Oluşturuldu, yerli sahneye taşınıyor! Bu heyecan verici projede başrolleri Pelin Akil ve Mehmet Aykaç paylaşıyor. Müzikal hazırlıkları devam ederken, Pelin Akil ve Mehmet Aykaç'a sizler için sorduk: İlişkilerde hangi rotayı seçerdiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Kavga ettiğinde hangi yolu izlerdin?” ve “Sosyal medyada partnerinle hangi rotayı seçerdin?” gibi sorulara samimi cevaplar veren ikili, keyifli anlar yaşattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğlenceli sohbet sırasında Akil ve Aykaç’ın hem müzikal hem de ilişkiler konusundaki uyumu, izleyiciler için şimdiden merak uyandırıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın