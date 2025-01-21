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İlişkilerde Hangi Rotayı Seçerdin? Pelin Akil ve Mehmet Aykaç Yanıtladı!

İlişkilerde Hangi Rotayı Seçerdin? Pelin Akil ve Mehmet Aykaç Yanıtladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 16:32

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2002 yılında New York’ta sahnelendiğinde büyük ses getiren Off-Broadway müzikali Rota Yeniden Oluşturuldu, yerli sahneye taşınıyor! Bu heyecan verici projede başrolleri Pelin Akil ve Mehmet Aykaç paylaşıyor. Müzikal hazırlıkları devam ederken, Pelin Akil ve Mehmet Aykaç'a sizler için sorduk: İlişkilerde hangi rotayı seçerdiniz?

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“Kavga ettiğinde hangi yolu izlerdin?” ve “Sosyal medyada partnerinle hangi rotayı seçerdin?” gibi sorulara samimi cevaplar veren ikili, keyifli anlar yaşattı.

“Kavga ettiğinde hangi yolu izlerdin?” ve “Sosyal medyada partnerinle hangi rotayı seçerdin?” gibi sorulara samimi cevaplar veren ikili, keyifli anlar yaşattı.

Eğlenceli sohbet sırasında Akil ve Aykaç’ın hem müzikal hem de ilişkiler konusundaki uyumu, izleyiciler için şimdiden merak uyandırıyor.

Eğlenceli sohbet sırasında Akil ve Aykaç’ın hem müzikal hem de ilişkiler konusundaki uyumu, izleyiciler için şimdiden merak uyandırıyor.

Peki siz ilişkilerde hangi rotayı seçerdiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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