İlişki Testi: Neden İlişkilerin Yürümüyor?

Senin ilişkilerinde en büyük sorun netlik eksikliği. Ne istediğini tam olarak bilmiyor ya da ifade etmekte zorlanıyorsun. Bu da karşı tarafın kafasını karıştırıyor. Bazen çok yakın, bazen çok uzak davranman ilişkide bir dengesizlik yaratıyor. İnsanlar seninle ilgili ne hissedeceklerini kestiremiyor. Bu belirsizlik zamanla yorucu hale geliyor ve ilişkiyi bitirme noktasına getiriyor. Oysa senin içinde aslında net duygular var, sadece onları ifade etmekten çekiniyorsun. İlişkilerin yürümesi için önce kendine karşı dürüst olmalı, sonra da bunu açıkça paylaşmalısın. Çünkü netlik, sağlıklı bir ilişkinin temelidir.