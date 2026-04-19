article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
İlişki Testi: Neden İlişkilerin Yürümüyor?

İnci Döşer
19.04.2026 - 16:01

Bazen her şey güzel başlar ama bir yerde ipler kopar… Aynı döngü tekrar eder ve sen düşünürsün. Belki de sorun sandığından daha derinde, belki de fark etmeden aynı hataları tekrar ediyorsun. Bu test, ilişkilerinin neden yürümediğini anlamana yardımcı olacak küçük bir içsel keşif yolculuğu. Hazırsan başlayalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yeni biriyle tanıştığında ilk düşüncen ne olur?

2. İlişkinin başlarında nasıl davranırsın?

3. Partnerin sana geç cevap verdiğinde ne hissedersin?

4. Tartışma sırasında nasıl tepki verirsin?

5. Partnerinin hatalarını nasıl karşılarsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İlişkide en çok neye önem verirsin?

7. Partnerinle sorun yaşadığında ilk yaptığın şey ne olur?

8. Birine bağlanma sürecin nasıl?

9. İlişkide en büyük korkun nedir?

10. Partnerin sana fazla ilgi gösterdiğinde ne hissedersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin ilişkilerin kendini fazla koruduğun için yürümüyor!

Senin ilişkilerinin yürümesinin önündeki en büyük engel, kalbinin etrafına ördüğün görünmez duvarlar. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları seni temkinli yapmış ve bu aslında anlaşılabilir bir durum. Ancak bu savunma hali zamanla mesafeye dönüşmüş. İnsanlar sana yaklaşmak istese bile o duvarları aşmakta zorlanıyor. Sen hissetmeden geri çekiliyorsun, karşı taraf ise ilgisizlik sanıyor. Oysa sorun ilgisizlik değil, korunma isteği. İlişkilerin yürümesi için biraz daha risk alman, kontrolü tamamen bırakmasan bile biraz gevşetmen gerekiyor. Unutma, kalbini tamamen kapatmak seni korur ama aynı zamanda yalnızlaştırır.

Senin ilişkilerin hızlı ve yoğun yaşadığın için yürümüyor!

Sen aşkı adeta bir kasırga gibi yaşıyorsun. Hızlı başlıyor, yoğun hissediyor ve her şeyi bir anda tüketiyorsun. Bu durum başta çok çekici ve etkileyici olsa da zamanla karşı tarafı yorabiliyor. Fazla beklenti, fazla ilgi ve fazla duygusal yük ilişkiyi dengesiz hale getiriyor. Sen aslında sevmeyi çok iyi biliyorsun ama doz ayarın biraz kaçıyor. İlişkilerin yürümesi için duygularını bastırman değil, daha dengeli ifade etmen gerekiyor. Unutma, sürekli yüksek tempoda giden bir ilişki bir süre sonra nefes alamaz hale gelir.

Senin ilişkilerin bağlanmaktan korktuğun için yürümüyor!

İlişkilerinde her şey iyi giderken bile bir noktada geri çekiliyorsun. Çünkü derinlerde bir yerde bağlanma korkusu taşıyorsun. Bu korku bazen özgürlük isteği gibi görünse de aslında kontrol kaybı korkusundan besleniyor. Karşı taraf sana yaklaştıkça sen uzaklaşıyorsun. Bu da ilişkilerin yarım kalmasına neden oluyor. Senin sorunun sevmemek değil, sevginin getirdiği sorumluluktan çekinmek. İlişkilerin yürümesi için önce bu korkunun farkına varman ve onunla yüzleşmen gerekiyor. Çünkü kaçtığın şey aslında istediğin şey olabilir.

Senin ilişkilerin net olamadığın için yürümüyor!

Senin ilişkilerinde en büyük sorun netlik eksikliği. Ne istediğini tam olarak bilmiyor ya da ifade etmekte zorlanıyorsun. Bu da karşı tarafın kafasını karıştırıyor. Bazen çok yakın, bazen çok uzak davranman ilişkide bir dengesizlik yaratıyor. İnsanlar seninle ilgili ne hissedeceklerini kestiremiyor. Bu belirsizlik zamanla yorucu hale geliyor ve ilişkiyi bitirme noktasına getiriyor. Oysa senin içinde aslında net duygular var, sadece onları ifade etmekten çekiniyorsun. İlişkilerin yürümesi için önce kendine karşı dürüst olmalı, sonra da bunu açıkça paylaşmalısın. Çünkü netlik, sağlıklı bir ilişkinin temelidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın