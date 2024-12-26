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Yaşam
İletişim Başkanlığı İlk Kez Kürtçe Kitap Çalışması Yayınladı

İletişim Başkanlığı İlk Kez Kürtçe Kitap Çalışması Yayınladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 15:37

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, medya çalışanlarına bir yol gösterici olarak 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabı hazırlamıştı. Bugüne kadar İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi gibi diller de dahil olmak üzere toplam 9 dile çevrilen kitap son olarak Kürtçeye çevrildi.  'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabının Kürtçe baskısının haberini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, medya çalışanlarına rehber niteliğinde bir kitap hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, medya çalışanlarına rehber niteliğinde bir kitap hazırladı.

“Doğru Habercilik ve Medya Etiği” adlı kitap, medya etiğine ilişkin uluslararası örnekler çerçevesinde derlenen ve sistematik hale getirilen ilkeler ışığında hazırlandı.

İlk olarak Türkçe basılan kitap, daha sonra İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Yunanca dillerine çevrildi.

İletişim Başkanlığı'nın “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabı son olarak Kürtçeye çevrildi.

İletişim Başkanlığı'nın “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabı son olarak Kürtçeye çevrildi.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, aynı zamanda kitabın sunuş yazısını kaleme aldı.

AA'nın aktardığına göre Altun, yazısında 'Özellikle sosyal medya ve internet medyası mesleki ahlakın görmezden gelindiği, itibarın tüketildiği, bundan ötürü de birçok ihlalin yaşandığı ortamlar olarak karşımızda durmaktadır' ifadelerine yer verdi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi: 'Hakikatin en yalın haliyle okuyucuya ve izleyiciye aktarılması, bu mesleğin olmazsa olmazıdır.”

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi: 'Hakikatin en yalın haliyle okuyucuya ve izleyiciye aktarılması, bu mesleğin olmazsa olmazıdır.”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, 'rehber niteliğindeki bu çalışmanın medya çalışanları ve araştırmacıları için önemli bir kaynak olacağına inanıyorum.' diyerek sözlerini 'Her Dilde Yaşasın Hakikat!' ifadeleriyle noktaladı.

Fahrettin Altun, daha sonra Kürtçe paylaşım yaparak kitabın çevirisini duyurdu;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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