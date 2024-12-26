İletişim Başkanlığı İlk Kez Kürtçe Kitap Çalışması Yayınladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, medya çalışanlarına bir yol gösterici olarak 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabı hazırlamıştı. Bugüne kadar İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi gibi diller de dahil olmak üzere toplam 9 dile çevrilen kitap son olarak Kürtçeye çevrildi. 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabının Kürtçe baskısının haberini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.