İletişim Başkanlığı İlk Kez Kürtçe Kitap Çalışması Yayınladı
İletişim Başkanlığı İlk Kez Kürtçe Kitap Çalışması Yayınladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, medya çalışanlarına bir yol gösterici olarak 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabı hazırlamıştı. Bugüne kadar İngilizce, Arapça, Azerbaycan Türkçesi gibi diller de dahil olmak üzere toplam 9 dile çevrilen kitap son olarak Kürtçeye çevrildi. 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabının Kürtçe baskısının haberini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, medya çalışanlarına rehber niteliğinde bir kitap hazırladı.
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İletişim Başkanlığı'nın “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” kitabı son olarak Kürtçeye çevrildi.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi: 'Hakikatin en yalın haliyle okuyucuya ve izleyiciye aktarılması, bu mesleğin olmazsa olmazıdır.”
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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