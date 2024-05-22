İkonikleşmiş Saç Renkleriyle Bir Döneme Damga Vuran 12 Ünlü

Bu listede Lady Gaga olmadan olur mu? Tabii ki olmaz. Lady Gaga'nın bir saçını seçmek çok zor ama biz bu turkuaz saçın ikonik saçlardan biri olduğunu düşündük. Herkesin yapamayacağı tarzları deneyen Gaga, konu saç olunca da bu cesaretinden bir şey kaybetmiyor.