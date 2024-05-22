İkonikleşmiş Saç Renkleriyle Bir Döneme Damga Vuran 12 Ünlü
İkonikleşmiş Saç Renkleriyle Bir Döneme Damga Vuran 12 Ünlü
Bazı ünlüler var ki göz alıcı saç boyası renkleriyle hepimizi kendilerine hayran bırakmayı başardılar. Hepimizin bir ara denemek istediği ve hatta denediği bu ikonik saçlara birlikte bakalım mı? Haydi içeriğe o zaman!
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1. Meryem Uzerli
2. Kylie Jenner
3. Marilyn Monroe
4. David Bowie
5. Lady Gaga
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6. Rihanna
7. Billie Eilish
8. Pink
9. Halsey
10. Dua Lipa
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