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İkonikleşmiş Saç Renkleriyle Bir Döneme Damga Vuran 12 Ünlü

etiket İkonikleşmiş Saç Renkleriyle Bir Döneme Damga Vuran 12 Ünlü

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 10:44

Bazı ünlüler var ki göz alıcı saç boyası renkleriyle hepimizi kendilerine hayran bırakmayı başardılar. Hepimizin bir ara denemek istediği ve hatta denediği bu ikonik saçlara birlikte bakalım mı? Haydi içeriğe o zaman!

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1. Meryem Uzerli

1. Meryem Uzerli

Bir zamanlar herkesin saçını turuncu rengine boyatmasının nedeni olan Meryem Uzerli'nin saçları en ikonik saç renklerinden biri. Turuncu bakır arası bu rengi çok uzun yıllar herkeste gördük. Muhteşem Yüzyıl zamanı meşhur olan bu saç rengini tutturmak için o dönemler neler yapıldı neler...

2. Kylie Jenner

2. Kylie Jenner

Kylie Jenner'ın birçok ikonik saçı var ama bir tanesi var ki herkesi şaşırtmıştı. Pastel pembeden platin sarısına birçok rengi deneyen Jenner'ın üstleri siyah altları yeşilimsi yaptığı bu saç en ikonik saçlardan biri.

3. Marilyn Monroe

3. Marilyn Monroe

Marilyn Monroe saçı diye bir tarz var bunu hepimiz biliyoruz. Herkes Monroe'nun saçının ikonik olduğu konusunda hemfikir elbette! Platin sarısı saçlar sadece kendi dönemini etkilemedi tabii ki, bugün bile hâlâ bu saçlara sahip olmak isteyen birçok kişi olduğuna eminiz.

4. David Bowie

4. David Bowie

David Bowie'nin kırmızı-turuncu arası saçlarını bilmeyen yoktur. Bu farklı tarz saçlar ikonik saçlar listesine girmese olmazdı. Parlak turuncu bu saçlar hem rengi hem dikenli tarzıyla zamanında çok konuşulmuştu. 70'li yıllara damga vuran bu saçlar ikonik saçlar arasında en iyilerden diyebiliriz.

5. Lady Gaga

5. Lady Gaga

Bu listede Lady Gaga olmadan olur mu? Tabii ki olmaz. Lady Gaga'nın bir saçını seçmek çok zor ama biz bu turkuaz saçın ikonik saçlardan biri olduğunu düşündük. Herkesin yapamayacağı tarzları deneyen Gaga, konu saç olunca da bu cesaretinden bir şey kaybetmiyor.

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6. Rihanna

6. Rihanna

Rihanna'nın saçlarının kızıl olduğu dönemi hatırlıyor musunuz? Bu tarzı Yalan Dünya Tülay'a ilham bile oldu! Şaka bir yana kırmızı saçlarıyla bir zamanlar Rihanna ortalığı kasıp kavuruyordu. Bize göre en iyi tarzı olmasa da zamanının en ikonik saçlarından biri olduğu kesin!

7. Billie Eilish

7. Billie Eilish

Billie Eilish'in her şeyi gibi saçlarının rengi de çok konuşuldu. Siyahın üstüne fosfor yeşili tercih ettiği model, ikonik saçlar listesinde birinciye oynayan bir saç tarzı. Birçok farklı saçla gördüğümüz Eilish'in en ikonik saçı hangisi diye sorsak herkes bu saçını söyler herhalde!

8. Pink

8. Pink

Bu listede Pink olmadan olur mu? Renkli saçların yaratıcısı diyebileceğimiz Pink, uzun yıllar pembe saçlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Saçının farklı rengi ve kısa tarzı o zamanlar için oldukça değişik bulunuyordu. Sadece rengi değil, saç tarzıyla da çok konuşulan Pink, en ikonik saçlara sahip ünlülerden biri.

9. Halsey

9. Halsey

Halsey, kısa saçlarıyla zaten müthiş bir tarza sahip. O saçlarını bir de farklı renklere boyadığında tarzı ikonikleşiyor. Halsey'in yeşil bu saçları en ikonik saçlar listesinde mutlaka yer almalı! Halsey'in şu zamana kadar yaptığı saçların hepsi çok iyiydi, bakalım gelecekte nasıl saçlarla karşımıza çıkacak!

10. Dua Lipa

10. Dua Lipa

Dua Lipa, Rihanna gibi kırmızı saçı deneyenlerden. Gören herkesi şoka uğratan bu saç ikonik saç listesinde olmazsa olmazdı. Bu saçı Dua Lipa'ya çok yakıştıran olduğu gibi hiç beğenmeyenler de vardı. Yakışıp yakışmadığını biz bilemeyiz ama ikonik bir görüntüsü olduğu kesin!

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11. Cardi B

11. Cardi B

Cardi B, farklı tarza sahip ünlülerden. Saçlarıyla da bu tarzını tamamlayan Cardi B, birçok saç denedi. O saçların hepsi ikonikti elbette ama bu yeşilli mavi saç içlerinden en iyisi. Bu saçlarla tabii ki listemizde yer etmese olmazdı!

12. Doja Cat

12. Doja Cat

Doja Cat, saçlarıyla zamanın ötesinde bir şarkıcı. O da farklı saç tarzı ve renkleri ile bir döneme damga vurdu. Onun her saç tarzı birbirinden ikonik ama biz bu liste için bu kısa pembe saçlarını seçtik.

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