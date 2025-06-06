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Sinem Kobal Kimdir, Kaç Yaşında? Sinem Kobal Nereli, Evli mi? Sinem Kobal'ın Çocuğu Var?

Sinem Kobal Kimdir, Kaç Yaşında? Sinem Kobal Nereli, Evli mi? Sinem Kobal'ın Çocuğu Var?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2025 - 21:48

2000’li yılların altın kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Sinem Kobal, hem ekranların en sevilen yüzlerinden biri oldu hem de özel hayatıyla sıkça magazin gündeminde yer aldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal hakkında 'Sinem Kobal kimdir, nereli? Sinem Kobal kaç yaşında, kiminle evli?' gibi sorular soruluyor. Sinem Kobal'ın başarılı eğitim hayatı, oyunculuk kariyeri ve ailesine ilişkin tüm detaylar içeriğimizde...

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Sinem Kobal Kimdir?

Sinem Kobal Kimdir?

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. Renkli ekran kariyerine henüz genç yaşta adım atan Kobal, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunu. Ancak onun yıldızı oyunculukla çok daha parladı!

Sinem Kobal Kaç Yaşında?

Sinem Kobal Kaç Yaşında?

14 Ağustos 1987 doğumlu olan Sinem Kobal, 2025 itibarıyla 37 yaşında.

Sinem Kobal Nereli?

Sinem Kobal Nereli?

İstanbul’da doğup büyüyen Kobal, aslen de İstanbullu.

Sinem Kobal'ın Kariyer Başlangıcı

Sinem Kobal'ın Kariyer Başlangıcı

Sinem Kobal, ekranlara henüz 13 yaşındayken adım attı. İlk olarak 2001 yılında “Dadı” dizisinde Dilara karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Bu projede Gülben Ergen ve Kenan Işık gibi usta isimlerle aynı kadroda yer alarak, oyunculuk dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Ardından gençlik dizileriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Özellikle 2006-2009 yılları arasında yayımlanan ve bir dönem fenomen haline gelen 'Selena' dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Burada canlandırdığı Selena karakteri, çocuklar ve gençler arasında ikonik bir figüre dönüştü.

Kobal, yalnızca dizilerle değil; sinema projeleri ve reklamlardaki yer alışıyla da dikkat çekti. Hem güzelliği hem de enerjisiyle yapımcıların ilgisini çeken isimlerden biri haline geldi.

Sinem Kobal'ın Özel Hayatı

Sinem Kobal'ın Özel Hayatı

Kobal’ın özel hayatı da kariyeri kadar konuşuldu. Uzun süreli bir ilişki yaşadığı futbolcu Arda Turan ile evlilik yoluna girmesi beklenirken, çift 2013 yılında yollarını ayırdı. 2016’da ise oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile sade ama etkileyici bir düğünle dünyaevine girdi. 2020 yılında kızları Lalin dünyaya geldi. Sinem Kobal, artık daha çok aile yaşantısını ön planda tutuyor.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin ikinci kızları Leyla, Mayıs 2022'de dünyaya geldi.

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Sinem Kobal’ın Öne Çıkan Açıklamaları

Sinem Kobal’ın Öne Çıkan Açıklamaları

“Bence ben eğlenceli bir anneyim. Çok da adlandıramıyorum aslında anneliği, hâlâ tecrübe ediyorum, öğreniyorum. Önemsediğim şey sağlık ve sevmek. Ne olursa olsun sevgi ve neşe ön planda olsun, gerisi hallolur.'

“Ne kadar güçlü olduğumu kızlarımla birlikte keşfettim. Empatim ve toleransım, her şeye bakış açım değişti. Beni çok daha kendisiyle barışık ve umut dolu biri yaptığını hissediyorum.”

Sinem Kobal’ın Yer Aldığı Diziler

Sinem Kobal’ın Yer Aldığı Diziler

  • Dadı (2001) – Dilara

  • Lise Defteri (2003) – İnci

  • Aşk Oyunu (2005-2006) – Simge

  • Selena (2006-2009) – Selena

  • Küçük Sırlar (2010-2011) – Su

  • Analar ve Anneler (2015) – Zeliha

  • Yüz Yüze (2017) – Sibel

  • Karşılaşmalar (2024) – Ayşe

Sinem Kobal’ın Yer Aldığı Filmler

Sinem Kobal’ın Yer Aldığı Filmler

  • Okul (2004) – Şebnem

  • Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) – Bianca

  • Ayakta Kal (2008) – Yasemin

  • Romantik Komedi (2010) – Didem

  • Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) – Didem

  • Yaktın Beni (2015) – İpek

  • Her Şeyin Başı Merkür (2024) – Elif

Sinem Kobal’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Sinem Kobal’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Jetix Çocuk Ödülleri

  • 2008 – En Sevilen Kadın Oyuncu 

  • 2008 – En Sevilen TV Dizisi ('Selena') 

  • 2009 – En Sevilen Kadın Oyuncu 

  • 2009 – En Sevilen TV Dizisi ('Selena') 

Elle Style Awards

  • 2016 – Yılın Kadın Oyuncusu
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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