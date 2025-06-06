Sinem Kobal Kimdir, Kaç Yaşında? Sinem Kobal Nereli, Evli mi? Sinem Kobal'ın Çocuğu Var?

2000’li yılların altın kuşağının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Sinem Kobal, hem ekranların en sevilen yüzlerinden biri oldu hem de özel hayatıyla sıkça magazin gündeminde yer aldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal hakkında 'Sinem Kobal kimdir, nereli? Sinem Kobal kaç yaşında, kiminle evli?' gibi sorular soruluyor. Sinem Kobal'ın başarılı eğitim hayatı, oyunculuk kariyeri ve ailesine ilişkin tüm detaylar içeriğimizde...