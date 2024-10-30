İki Fenomenin Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı: Can Yeleklerini Fotoğrafta Kötü Göründüğü İçin Çıkarmışlar!
İki Fenomenin Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı: Can Yeleklerini Fotoğrafta Kötü Göründüğü İçin Çıkarmışlar!
Brezilya’da geçen ay hayatını kaybeden ünlü sosyal medya fenomenlerinin ölüm nedeni ortaya çıktı. İki kadın can yeleklerinin çektikleri selfiede kötü görüneceği gerekçesiyle çıkardıkları ve bunun ardından boğuldukları ifade edildi.
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Brezilya’da ünlü fenomenler 37 yaşındaki Aline Tamara Moreira de Amorim ve 27 yaşındaki Beatriz Tavares da Silva Faria geçen ay tekne partisinde hayatını kaybetmişti.
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İki kadının ölüm sebebi ortaya çıktı. Amorim ve Farioa selfie çekerken kötü çıktığı gerekçesiyle can yemeği giymeyi reddettiği ve bu nedenle boğuldukları ifade edildi.
İki kadının cansız bedenleri sahilde vurmuş şekilde bulunmuştu. Teknenin ise dev dalgaların çarpması sonucu battığı ileri sürüldü.
Faciadan kurtulan teknenin kaptanı ise 'teknenin maksimum beş yolcu kapasiteli olmasında rağmen altı kişiyi kıyıya götürmesinin emredildiğini' dile getirmişti.
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