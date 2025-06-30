İhtiyaç Halinde Kullanınız: X Ahalisinden 'Fazla' Kullanılmış Overthink Mekanları
Kendin kendinize kalmak istediğinizde nereye gidersiniz? Şöyle güzelce kafa dinlemek istediğiniz, düşüncelerinizin sesini duymak istediğiniz anlar illaki olmuştur. Kimisi sakin bir yürüyüş yapmayı tercih eder kimisi de kendisini bir sahil kenarına atar. Bu kez X ahalisi overthink yaptığı mekanları paylaşarak herkesin bu mekanlardan yararlanmasını sağladı.
Gelin bakalım, en iyi overthink mekanları nerelermiş?
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Zihninizdeki düşünceleri durdurmak için gittiğiniz bir yer var mı?
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Bir X kullanıcısının paylaşımı şu şekildeydi;
Ardından örnekler de eksik olmadı:
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Peki sizin en favori mekanınız neresi? :)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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