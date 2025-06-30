İhtiyaç Halinde Kullanınız: X Ahalisinden 'Fazla' Kullanılmış Overthink Mekanları

Kendin kendinize kalmak istediğinizde nereye gidersiniz? Şöyle güzelce kafa dinlemek istediğiniz, düşüncelerinizin sesini duymak istediğiniz anlar illaki olmuştur. Kimisi sakin bir yürüyüş yapmayı tercih eder kimisi de kendisini bir sahil kenarına atar. Bu kez X ahalisi overthink yaptığı mekanları paylaşarak herkesin bu mekanlardan yararlanmasını sağladı.

Gelin bakalım, en iyi overthink mekanları nerelermiş?