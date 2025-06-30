Sıcaklardan İllallah Edip Çözümü Mizahta Bulan Kişiler
Havaların ısınmasını bekleyen kendini yazcı diye tanımlayan bir kitle var. Bir de sıcaklardan, terden, nemden bunalan haliyle yazcılıkla alakası olmayan bir kitle de mevcut. Tabii bazıları sıcaktan bunalıp soluğu mizahla alabiliyor. Bakalım sıcaklar hakkında kim ne demiş?
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Tepkilere bakalım.
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Bir de diyalog...
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Amin...
Soğuklara özlem duyanlar da var...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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