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İftardan Sonra Çayın Yanına Misafirlerime Ne İkram Etsem Diyenler için Labneli Kemalpaşa Tarifi Veriyoruz!

etiket İftardan Sonra Çayın Yanına Misafirlerime Ne İkram Etsem Diyenler için Labneli Kemalpaşa Tarifi Veriyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 20:01

İftardan sonra çayın yanına enfes bir tatlı tarifiyle karşınızdayız! Hafif ve lezzetli labneli Kemalpaşa, iftara yetişme telaşı içinde dahi kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif! Bu özel tatlıyı yapmanın adımlarına birlikte göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Labneli Kemalpaşa Tatlısı Nasıl Yapılır?

Labneli Kemalpaşa Tatlısı Nasıl Yapılır?

Malzemeler (2 Kişilik):

  • 1 paket Kemalpaşa tatlısı 

  • 1 paket İçim Labne 

  • 2 paket İçim Şef Krema 

  • 1/2 su bardağı pudra şekeri 

  • 1 su bardağı toz şeker 

  • 1 su bardağı antep fıstığı kırığı (yoksa fındık ya da ceviz koyulabilir)

  • 1 yemek kaşığı tereyağ 

Hazırlanışı:

1. Kemalpaşa tatlısını paketin üzerinde tarif edildiği gibi hazırlayın ve soğumaya bırakın.  

2. Buzdolabında bekletilen 2 paket soğutulmuş İçim Şef Krema'yı derin bir kaseye boşaltın ve içinden 2-3 yemek kaşığı kremayı başka bir kaba ayırın.

3. Kalan İçim Şef Krema'yı 1/2 su bardağı pudra şekeri ile mikserle çırparak katı hale getirin ve içine 1 paket İçim Labne peynirini katarak iyice karıştırın.

4. 1 su bardağı toz şekeri tavaya koyun ve orta ateşte erimeye bırakın. Eriyen şeker kahverengi olunca ocağı kapatın.1 kaşık tereyağ ekleyin, tereyağ eriyince ayırdığınız İçim Şef Krema'yı ilave edin, karıştırın.  

5. Servis için tabağa birkaç Kemalpaşa tatlısı koyun. Üzerlerine İçim Şef Krema ve İçim Labne karışımından bir kaşık koyun ve üstünü fıstıkla süsleyin.

7. Buzdolabında 1 saat kadar soğumaya bırakırsan daha da lezzetli olacaktır.

Şimdiden afiyet olsun!

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