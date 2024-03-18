İftardan Sonra Çayın Yanına Misafirlerime Ne İkram Etsem Diyenler için Labneli Kemalpaşa Tarifi Veriyoruz!

Malzemeler (2 Kişilik):

1 paket Kemalpaşa tatlısı

1 paket İçim Labne

2 paket İçim Şef Krema

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı antep fıstığı kırığı (yoksa fındık ya da ceviz koyulabilir)

1 yemek kaşığı tereyağ

Hazırlanışı:

1. Kemalpaşa tatlısını paketin üzerinde tarif edildiği gibi hazırlayın ve soğumaya bırakın.

2. Buzdolabında bekletilen 2 paket soğutulmuş İçim Şef Krema'yı derin bir kaseye boşaltın ve içinden 2-3 yemek kaşığı kremayı başka bir kaba ayırın.

3. Kalan İçim Şef Krema'yı 1/2 su bardağı pudra şekeri ile mikserle çırparak katı hale getirin ve içine 1 paket İçim Labne peynirini katarak iyice karıştırın.

4. 1 su bardağı toz şekeri tavaya koyun ve orta ateşte erimeye bırakın. Eriyen şeker kahverengi olunca ocağı kapatın.1 kaşık tereyağ ekleyin, tereyağ eriyince ayırdığınız İçim Şef Krema'yı ilave edin, karıştırın.

5. Servis için tabağa birkaç Kemalpaşa tatlısı koyun. Üzerlerine İçim Şef Krema ve İçim Labne karışımından bir kaşık koyun ve üstünü fıstıkla süsleyin.

7. Buzdolabında 1 saat kadar soğumaya bırakırsan daha da lezzetli olacaktır.

Şimdiden afiyet olsun!