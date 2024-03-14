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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 4. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 4. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 07:04

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 4. günü iftar menüsü burada. 👇

4. gün için ne yapmalıyım diye düşünenler bu menü sizin için!

  • Yoğurtlu tarhana çorbası

  • Çökertme kebabı

  • Sumaklı soğan salatası

  • Laz böreği

Yoğurtlu tarhana çorbası, tarhana çorbasına alternatif bir çorba.

Yoğurtlu tarhana çorbası, tarhana çorbasına alternatif bir çorba.

Tarhanayı sevmeyenlere tarhanayı sevdirecek çorbanın malzemeleri şunlar:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • 5 yemek kaşığı tarhana

  • 1 diş sarımsak

  • 3-4 su bardağı soğuk su

  • Tuz

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı nane

  • 1 çay kaşığı pul biber

Bu çorbanın tarifi en basit tariflerden. Yapılışı şöyle:

1. Üzeri için olan malzemeler hariç tüm malzemeleri soğuk şekilde bir araya getiriyoruz. 

2. Ocağa alıyoruz ve kaynayana kadar karıştırıyoruz. 

3. Kaynadıktan sonra 15 dakika daha kısık ateşte pişirelim.

4. Tereyağını eritip üzerine baharatları koyalım ve bir süre karıştıralım. Bu karışımı çorbaya ekleyip karıştırabilirsiniz.

Bu çorba pişince eviniz miss gibi kokacak!

Etli bir tarifle devam edelim. Çökertme kebabı, iftara yakışan bir tarif.

Etli bir tarifle devam edelim. Çökertme kebabı, iftara yakışan bir tarif.

Patates kızartması ve etin en güzel hali çökertme kebabının malzemeleri şunlar: 

  • 500 gram dana kontrfile

  • 1 soğan

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz - Karabiber

  • Kimyon

  • Pul biber

  • Kekik

  • 3 patates

  • Kızartmalık sıvı yağ

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı

  • 2 domates

  • Sarımsaklı yoğurt

Ağızda dağılan et ve lezzetli patatesten oluşan kebabın tarifi şöyle:

1. Etimizi öncelikle jülyen şekilde doğrayalım.

2. Tavaya zeytinyağını alıp soğanı kavuruyoruz. Üzerine etimizi atıyoruz ve pişiriyouruz.

3. Baharatlarımız da ekleyip kenara alalım.

4. Etimizi yaparken kenarda derin yağda patateslerimizi de kızartalım.

5. Sosu hazırlamak için tereyağını sos tenceresine alıyoruz ve üzerine domates rendeliyoruz.

6. Sarımsağı ezip yoğurtla karıştıralım.

Şimdi geldik esaslı kısma. Alta kızarttığımız patatesleri koyalım ve üzerine sarımsaklı yoğurdu koyuyoruz. Sonra etlerimizi de ekliyoruz. Son olarak domates sosumuzu da koyarak bitiriyoruz. 🥩

Kebap yanına sumaklı soğan salatası güzel olur.

Kebap yanına sumaklı soğan salatası güzel olur.

Bu kolay salata kebap yanı için ideal. Bu salata için malzemeler şunlar:

  • 2 soğan

  • 4-5 dal maydanoz

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım limon suyu

  • Tercihe göre nar ekşisi

  • Tuz 

  • Pul biber

  • Sumak

Salatada baharat oranını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 

1. İlk olarak soğanları piyazlık şeklinde yarım ay olarak doğrayalım.

2. Maydanozları da ince ince keselim. Sonra soğanlarla maydanozları birleştiriyoruz.

3. Sos için olan malzemeleri bir yerde güzelce karıştıralım.

Soğan salatası işte bu kadar kolay hazırlanıyor!

Tatlı olarak da şerbetli muhallebili bir tatlı düşündük. Laz böreği adından tam belli olmasa da bir tatlı.

Tatlı olarak da şerbetli muhallebili bir tatlı düşündük. Laz böreği adından tam belli olmasa da bir tatlı.

Laz böreğini hazırlarken malzemelerimiz şöyle:

  • 16 baklava yufkası

  • 150 gram tereyağı

Muhallebisi için;

  • 2.5 su bardağı süt

  • 1 yumurta sarısı 

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1.5 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • Çay kaşığının ucu kadar karabiber

Şerbeti için;

  • 1.5 su bardağı su 

  • 2 su bardağı şeker

Çok aşamalı tatlımızın yapılışı şunlar:

1. Önce şerbeti hazırlayalım. Bunun için su ve şekeri tencereye alıp karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra ocaktan alabiliriz.

2. Muhallebi için de yine bir tencere alıp ocağa koyalım. Muhallebinin tüm malzemelerini tencereye alıp koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra mikserle de bir karıştıralım.

3. Tereyağını eritiyoruz ve tatlıyı yapacağımız tepsinin altına sürüyoruz. Önce bir baklava yufkasını alıp tabana seriyoruz. Yufkanın üstüne yağ sürelim.

4. 8 tane yufkayı böyle tek tek yağlayarak üst üste koyalım. Alt kat yufkaları bitince araya muhallebimizi dökelim. Yine üst yufkaları da yağlayarak üst üste dizelim.

5. Son kata kalan yağı da döküp dilimlere bölüyoruz.

6. 180 derecede 40 dakika üstü ve altı kızarana kadar pişiriyoruz.

7. Fırından çıkınca sıcakken soğuk şerbeti dökelim ve tatlımız artık hazır!

4. gün için 2. menümüze de bakalım mı?

  • Köfteli yoğurt çorbası

  • Ispanaklı krep

  • Tavuklu şehriye salatası

  • Islak kek

Minik minik köftelerin başrolde olduğu yoğurtlu köfte çorbası ferahlatıcı bir lezzet.

Minik minik köftelerin başrolde olduğu yoğurtlu köfte çorbası ferahlatıcı bir lezzet.

Hem lezzetli hem besleyici çorbanın malzemeleri şunlar:

  • 2 su bardağı yoğurt

  • 3 yemek kaşığı un

  • İstediğiniz kıvama göre su

  • Tuz

Köftesi için;

  • 150 gram kıyma

  • 2-3 yemek kaşığı ince bulgur

  • Tuz - Karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

Üzeri için;

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • Kuru nane

  • Pul biber

Birkaç aşamalı çorbanın adımları şunlar:

1. Önce köftemizi hazırlıyoruz. Bunun için tüm köfte malzemeleri karıştırıp yuvarlıyoruz. Minik minik yapalım köftelerimizi.

2. Köfteler bitince una bulayalım. Su koyduğumuz tencereye köfteleri alıp kaynatalım. Yaklaşık 10 dakika kaynayacak.

3. Bir kasede yoğurt ve unu karıştırıyoruz. Terbiyemiz olacak bu karışım.

4. Köftelerin suyu kaynadıktan sonra onların suyundan alıp terbiyeye ekliyoruz ve sürekli karıştırıyoruz.

5. Ondan sonra terbiyeyi köftelerin suyuna eklerken de sürekli karıştıralım. Bundan sonra 10 dakika daha kaynatmamız gerekiyor. Tuzunu da bu aşamada ekleyebilirsiniz.

6. Tereyağını sos tenceresine alalım ve üzerine nane ve pul biberi alıp karıştıralım. Bu karışımı çorbaya karıştırıyoruz.

Kase kase içilecek çorba hızlıca hazırlanabiliyor.

Bu ıspanaklı krep tarifi, sevmeyene bile ıspanak yedirtiyor.

Bu ıspanaklı krep tarifi, sevmeyene bile ıspanak yedirtiyor.

Ispanak yemeyenlerin bile seveceği tarifin malzemeleri şunlar:

Krep için;

  • 4 yumurta

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı su

  • 75 gram eritilmiş tereyağı

  • 2 su bardağından biraz fazla un

  • Tuz

İç harcı için;

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 soğan

  • Yarım kg ıspanak

  • 1 paket krema

  • Tuz - Karabiber

Beşamel sosu için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2.5 su bardağı süt

  • Tuz - Karabiber

Üzeri için;

  • Rende kaşar

Ispanaklı krep tarifi biraz uzun bir tarif. Ama bir kere deneyince değdiğini göreceksiniz.

1. Önce kreple başlayalım. Bunun için yumurta, su ve sütü karıştırıyoruz. Eritilmiş tereyağını da ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Tuzu ve unu da ekleyelim. 

2. Krep hamurlarını az yağda tavada pişiriyoruz.

3. Bu arada iç harcımızı da hazırlayalım. Bunun için önce ıspanakları doğruyoruz. Soğanları da yemeklik keselim.

4. Tavaya zeytinyağını alıp biraz ısıttıktan sonra önce soğanları biraz kavuruyoruz. Üzerine de ıspanakları ekliyoruz. 

5. Ispanaklar iyice yumuşayınca üzerine baharatını da ekleyelim. Şöyle bir çevirdikten sonra son olarak kremayı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. 5 dakika sonra iç harcımız hazır.

6. Şimdi sıra beşamel sosunun yapımında. Önce tereyağını eritiyoruz. Sonra üzerine unu ekleyip kavuruyoruz. Unun kokusu çıkınca sütü yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ekliyoruz. Sos kıvamına geldiğinde ocaktan alıp baharatlarını koyuyoruz.

7. Sıra birleştirmeye geldi. Burası işin en zorlu kısmı diyebiliriz. Kreplerden her birini önümüze alalım. Ucuna ıspanaklı harcımızdan koyalım. Kenarlardan katlayıp döndürerek sarıyoruz. 

8. Katlanan taraf aşağı gelecek şekilde pişirme kabına alıyoruz. 

9. Üzerine beşamel sosunu güzelce gezdirelim. Son olarak kaşarımızı da dökelim. Kreplerimizi 180 derecede 15 dakika pişiriyoruz.

Tavuklu şehriye salatası, bu menüye yakışır bir salata olacak!

Tavuklu şehriye salatası, bu menüye yakışır bir salata olacak!

Bu menüye bir tane tavuklu tarif gerek! Bu tarifin malzemeleri şunlar: 

  • 1 su bardağı arpa şehriye

  • 2 su bardağı tavuk suyu

  • 1 parça haşlanmış tavuk göğsü

  • 2 tane közlenmiş kapya biber

  • 6-7 kornişon turşu

  • 1 su bardağı haşlanmış mısır

  • 3-4 dal dereotu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 kase yoğurt

  • 2 kaşık mayonez

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz

Bu tarifin yapılışı ise şöyle:

1. Önce tavuğumuzu haşlıyoruz. Suyunu asla atmıyoruz!

2. Tencereye zeytinyağını koyduktan sonra üzerine şehriyeleri koyalım ve kavuralım. 

3. Arpa şehriyeler kavrulduktan sonra üzerine tavuk suyunu ekliyoruz. Tuzunu da bu aşamada ekleyelim.

4. Şehriyeler olana kadar en kısıkta kapağı kapalı şekide pişiriyoruz. Demlenmesi için bezle ve havlu kağıtla örtüp bekliyoruz.

5. Bu arada köz kapya biberleri, turşuları doğruyoruz. Bunları bir kaba alalım. Dereotunu incecik kıyıyoruz, kaba ekliyoruz. Sonra mısırları da üstüne ekliyoruz. 

6. En son şehriyeleri de üzerine koyalım. 

7. Bir yanda yoğurt, mayonez ve sarımsağı karıştıralım. 

Tüm malzemelerle sosu birleştirelim ve salatamız yemeye hazır!

Çikolata rüyası yaşatacak ıslak kek için iftarı zor bekleyeceksiniz. 🤤

Çikolata rüyası yaşatacak ıslak kek için iftarı zor bekleyeceksiniz. 🤤

Çikolata sevenlerin bayılacağı ıslak kek iftar sonrası size iyi gelecek!

Bu tarif için gerekenler şunlar: 

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı süt

  • Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ

  • 4 yemek kaşığı kakao

  • 1 su bardağı un

  • 1 yemek kaşığı vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

Sosu için;

  • 1,5 su bardağı toz şeker

  • 2 su bardağı süt

  • 5 yemek kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Bol kakaolu bu tarifi yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

1. İlk olarak fırını 180 dereceye ayarlıyoruz. Bu kek için yuvarlak ya da kare borcam tercih edebilirsiniz. 

Borcamın içine yağlı kağıt serersek pişirdikten sonra çıkması kolay olur. Bunun yerine tereyağıyla borcamı güzelce yağlayabilirsiniz.

2. Yumurta ve şekeri güzelce çırpıyoruz. 2-3 dakika çırptıktan sonra süt ve sıvı yağını ekleyelim. 

3. Ayrı bir kapta kuru malzemelerimizi karıştıralım. Un, kakao ve tuzu mutlaka eleyerek bir kapta karıştıralım. Sonra iki karışımı birleştiriyoruz. Bu tarif normalden biraz daha sıvı bir karışım. 

4. Karışımı borcamımıza döküp 45 dakika pişiriyoruz. 

5. Pişmeye 10-15 dakika kala sosumuzu hazırlayabiliriz. Sos için tencerede tüm malzemeleri karıştıralım. 

Kekimiz piştikten sonra ilk sıcağını atınca keki dilimleyelim ve üzerine sosunu dökelim. Kekin üstüne çatal ya da kürdanla delikler açarak sosu daha güzel çekmesini sağlayabilirsiniz.

Her çatalda çikolatanın eşsiz lezzetine doyacağınız ıslak keki denemenizi tavsiye ederiz!

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