'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 4. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Ispanak yemeyenlerin bile seveceği tarifin malzemeleri şunlar:
Krep için;
İç harcı için;
Beşamel sosu için;
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2.5 su bardağı süt
Tuz - Karabiber
Üzeri için;
Ispanaklı krep tarifi biraz uzun bir tarif. Ama bir kere deneyince değdiğini göreceksiniz.
1. Önce kreple başlayalım. Bunun için yumurta, su ve sütü karıştırıyoruz. Eritilmiş tereyağını da ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Tuzu ve unu da ekleyelim.
2. Krep hamurlarını az yağda tavada pişiriyoruz.
3. Bu arada iç harcımızı da hazırlayalım. Bunun için önce ıspanakları doğruyoruz. Soğanları da yemeklik keselim.
4. Tavaya zeytinyağını alıp biraz ısıttıktan sonra önce soğanları biraz kavuruyoruz. Üzerine de ıspanakları ekliyoruz.
5. Ispanaklar iyice yumuşayınca üzerine baharatını da ekleyelim. Şöyle bir çevirdikten sonra son olarak kremayı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. 5 dakika sonra iç harcımız hazır.
6. Şimdi sıra beşamel sosunun yapımında. Önce tereyağını eritiyoruz. Sonra üzerine unu ekleyip kavuruyoruz. Unun kokusu çıkınca sütü yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ekliyoruz. Sos kıvamına geldiğinde ocaktan alıp baharatlarını koyuyoruz.
7. Sıra birleştirmeye geldi. Burası işin en zorlu kısmı diyebiliriz. Kreplerden her birini önümüze alalım. Ucuna ıspanaklı harcımızdan koyalım. Kenarlardan katlayıp döndürerek sarıyoruz.
8. Katlanan taraf aşağı gelecek şekilde pişirme kabına alıyoruz.
9. Üzerine beşamel sosunu güzelce gezdirelim. Son olarak kaşarımızı da dökelim. Kreplerimizi 180 derecede 15 dakika pişiriyoruz.