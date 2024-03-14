'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 4. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Laz böreğini hazırlarken malzemelerimiz şöyle:

16 baklava yufkası

150 gram tereyağı

Muhallebisi için;

2.5 su bardağı süt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

1.5 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı toz şeker

Çay kaşığının ucu kadar karabiber

Şerbeti için;

1.5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Çok aşamalı tatlımızın yapılışı şunlar:

1. Önce şerbeti hazırlayalım. Bunun için su ve şekeri tencereye alıp karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra ocaktan alabiliriz.

2. Muhallebi için de yine bir tencere alıp ocağa koyalım. Muhallebinin tüm malzemelerini tencereye alıp koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra mikserle de bir karıştıralım.

3. Tereyağını eritiyoruz ve tatlıyı yapacağımız tepsinin altına sürüyoruz. Önce bir baklava yufkasını alıp tabana seriyoruz. Yufkanın üstüne yağ sürelim.

4. 8 tane yufkayı böyle tek tek yağlayarak üst üste koyalım. Alt kat yufkaları bitince araya muhallebimizi dökelim. Yine üst yufkaları da yağlayarak üst üste dizelim.

5. Son kata kalan yağı da döküp dilimlere bölüyoruz.

6. 180 derecede 40 dakika üstü ve altı kızarana kadar pişiriyoruz.

7. Fırından çıkınca sıcakken soğuk şerbeti dökelim ve tatlımız artık hazır!