Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İçe Dönükler İçin Tatil: Dinlenme mi, Yorgunluk mu?

etiket İçe Dönükler İçin Tatil: Dinlenme mi, Yorgunluk mu?

Gözde Attila
Gözde Attila - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 13:41

Bayram ziyaretleri bitti derken, şimdi arkadaş buluşmaları başlıyor. Şehirde olanlar için “şehrin tadını arkadaşlarla çıkarmanın en güzel zamanı”, tatile gidenler için “birlikte yüzmenin, kalabalık bir grupla eğlenmenin” kaçırılmaz fırsatı bu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kendinize hiç zaman ayırmayacağınız uzun bir tatilin daha ortasında bitkin düştüyseniz, bilin ki yalnız değilsiniz.

Kendinize hiç zaman ayırmayacağınız uzun bir tatilin daha ortasında bitkin düştüyseniz, bilin ki yalnız değilsiniz.

Uzun tatiller kimileri için bitmek tükenmek bilmeyen sosyalliğiyle ilham verici. Bir yere daha gittikçe, bir eğlenceye daha katıldıkça pillerini dolduranlar, coşkusuna coşku katanlar var. Ancak durum biz içe dönükler için böyle değil.

Enerjisini yalnız kalarak toplayan, pillerini sakinlik ve sessizlikte şarj eden içe dönükler için hiç yalnız kalınmayan uzun bir tatil, dinlenmeden ziyade yorgunluğa dönüşebiliyor. Birkaç gün öncesine kadar bayramda akrabalara gitmemek ayıptı, şimdi ise tatilde arkadaşlarla takılmamak garip gözükecek. 

Peki, bu içe dönükler uzun tatillerde ne zaman sahiden “tatil” yapacak?

Sosyal baskı ile kendi ihtiyaçların arasında bir seçim yapmak 

Sosyalleşmekten hızlıca yorulan, mutlaka kendine ait zamana ihtiyaç duyan içe dönükler için, programlara katılma baskısını yönetmek zor. Kendimiz için birkaç saat ayırmayı o kalabalık kahvaltı programına yeğlediğimiz an, asosyal, antipatik, bencil olarak yaftalanmamız an meselesi. Başkalarıyla olabilecekken kendimizle olmayı seçmek öyle kolayca “Ben bu sabah yalnız kalacağım.” demek kadar kolay değil. Tatil de tüm hızıyla devam ediyor. Peki nasıl dinleneceğiz, kalabalıklardan sıyrılıp enerjimizi nasıl toplayacağız?

Bir program onlara, bir program kendimize

İdeali akrabalara, arkadaşlara, bir içe dönük olarak enerjimizi tek başımıza kalarak toplayabildiğimizi; bu nedenle yoğun sosyal programlar arasında mutlaka yalnız molalara ihtiyaç duyduğumuzu anlatabilmek olurdu. Ama her şeyin bir arada yapılmasının norm olduğu durumlarda bunu bu şekilde açıklamak zor olabiliyor. Yine de içe dönükler için kimseyi kırmadan, garip de gözükmeden tatilde enerjiyi yönetmenin yolları var:

1-Bir bütün gün değil, bir saat kendinizle kalın

1-Bir bütün gün değil, bir saat kendinizle kalın

İçe dönükler olarak bizim için hayallerdeki dinlenme bütün bir gün eve kapanıp, o sosyal programların yorucu etkisinden arınmak olabilir. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda, kendinizi bütün bir gün izole etmek yerine, kendinize bir gün kadar enerji verecek, kaliteli bir saat ayırın. 

Bizi dinlendiren, mümkün olduğunca az uyarana maruz kalmak olduğu için; bu bir saatte telefona bakmadan, podcast dinlemeden, başka bir işle ilgilenmeden sessizce durmak, bir günlük dinlenceyi hap gibi yutmak gibi hızlı bir dinlenme alternatifi sunabilir. Üstelik programdan bir saat ayrı kalmanız, tüm bir gün kendinizi izole etmeniz kadar göze batmayacaktır. 

2-Hayır ve evetlerinizi dengeleyin

Özellikle kronik bir memnun ediciyseniz ve hayır dediğinizde etrafınızdakileri kırdığınızı düşünüyorsanız buna dikkat etmek önemli. Evet tatilde, birlikte tatile gittiğiniz grupla ya da ailenizle mümkün olduğunca birlikte zaman geçirmenin doğru olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak kendinize gereken molayı vermediğinizde, onlarla geçirdiğiniz zamanın kalitesinin de düşeceğini, dinlenemediğiniz için daha çabuk sinirlenen, tükenmiş hisseden birine dönüşebileceğinizi unutmayın. Bu nedenle, her programa otomatik evet demek yerine, bazılarına hayır diyerek kendinizi dinlendirmeyi alışkanlık haline getirin. 

3-Yalnız yürüyüş imkanlarını değerlendirin

Belki de en az yargılanacağımız ama bizi en çok dinlendiren anlardan biri, yalnız başımıza yürümek. “Ben şimdi tek başıma yürüyüşe çıkacağım.” demek, kalabalık bir grupla geçirilen tatilde dikkat çeken bir hamle olabilir. 

Ama markete ya da otel odasına gidip dönmeniz gerektiğinde kimse bunu sorgulamayacaktır. 

Bu küçük yürüyüşlerin sizi dinlendirmek için harika kaçışlar olduğunu unutmayın ve bazen çok da elzem olmayan bir şeyi marketten veya evden, otel odasından almaya gidebileceğinizi hatırlayın. 

Tatilin sonunda dinlenmiş değil tükenmiş hissetmek korkulu bir rüya. Ancak bir içe dönükseniz, enerjinizi dengeleme sorumluluğunun tatilde de sizde olduğunu hatırlamak kıymetli. Fazla göze batmadan, kimseyi kırmadan küçük molalar yaratarak, enerjinizi başkalarını memnun etmek uğruna tüketmediğiniz bir tatil mümkün. Hem size hem yanınızdakilere iyi gelecek bir tatil dileğiyle, iyi tatiller!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam