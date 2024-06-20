İçe Dönükler İçin Tatil: Dinlenme mi, Yorgunluk mu?

İçe dönükler olarak bizim için hayallerdeki dinlenme bütün bir gün eve kapanıp, o sosyal programların yorucu etkisinden arınmak olabilir. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda, kendinizi bütün bir gün izole etmek yerine, kendinize bir gün kadar enerji verecek, kaliteli bir saat ayırın.
Bizi dinlendiren, mümkün olduğunca az uyarana maruz kalmak olduğu için; bu bir saatte telefona bakmadan, podcast dinlemeden, başka bir işle ilgilenmeden sessizce durmak, bir günlük dinlenceyi hap gibi yutmak gibi hızlı bir dinlenme alternatifi sunabilir. Üstelik programdan bir saat ayrı kalmanız, tüm bir gün kendinizi izole etmeniz kadar göze batmayacaktır.
2-Hayır ve evetlerinizi dengeleyin
Özellikle kronik bir memnun ediciyseniz ve hayır dediğinizde etrafınızdakileri kırdığınızı düşünüyorsanız buna dikkat etmek önemli. Evet tatilde, birlikte tatile gittiğiniz grupla ya da ailenizle mümkün olduğunca birlikte zaman geçirmenin doğru olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak kendinize gereken molayı vermediğinizde, onlarla geçirdiğiniz zamanın kalitesinin de düşeceğini, dinlenemediğiniz için daha çabuk sinirlenen, tükenmiş hisseden birine dönüşebileceğinizi unutmayın. Bu nedenle, her programa otomatik evet demek yerine, bazılarına hayır diyerek kendinizi dinlendirmeyi alışkanlık haline getirin.
3-Yalnız yürüyüş imkanlarını değerlendirin
Belki de en az yargılanacağımız ama bizi en çok dinlendiren anlardan biri, yalnız başımıza yürümek. “Ben şimdi tek başıma yürüyüşe çıkacağım.” demek, kalabalık bir grupla geçirilen tatilde dikkat çeken bir hamle olabilir.
Ama markete ya da otel odasına gidip dönmeniz gerektiğinde kimse bunu sorgulamayacaktır.
Bu küçük yürüyüşlerin sizi dinlendirmek için harika kaçışlar olduğunu unutmayın ve bazen çok da elzem olmayan bir şeyi marketten veya evden, otel odasından almaya gidebileceğinizi hatırlayın.
Tatilin sonunda dinlenmiş değil tükenmiş hissetmek korkulu bir rüya. Ancak bir içe dönükseniz, enerjinizi dengeleme sorumluluğunun tatilde de sizde olduğunu hatırlamak kıymetli. Fazla göze batmadan, kimseyi kırmadan küçük molalar yaratarak, enerjinizi başkalarını memnun etmek uğruna tüketmediğiniz bir tatil mümkün. Hem size hem yanınızdakilere iyi gelecek bir tatil dileğiyle, iyi tatiller!