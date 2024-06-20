İçe Dönükler İçin Tatil: Dinlenme mi, Yorgunluk mu?

Uzun tatiller kimileri için bitmek tükenmek bilmeyen sosyalliğiyle ilham verici. Bir yere daha gittikçe, bir eğlenceye daha katıldıkça pillerini dolduranlar, coşkusuna coşku katanlar var. Ancak durum biz içe dönükler için böyle değil.

Enerjisini yalnız kalarak toplayan, pillerini sakinlik ve sessizlikte şarj eden içe dönükler için hiç yalnız kalınmayan uzun bir tatil, dinlenmeden ziyade yorgunluğa dönüşebiliyor. Birkaç gün öncesine kadar bayramda akrabalara gitmemek ayıptı, şimdi ise tatilde arkadaşlarla takılmamak garip gözükecek.

Peki, bu içe dönükler uzun tatillerde ne zaman sahiden “tatil” yapacak?

Sosyal baskı ile kendi ihtiyaçların arasında bir seçim yapmak

Sosyalleşmekten hızlıca yorulan, mutlaka kendine ait zamana ihtiyaç duyan içe dönükler için, programlara katılma baskısını yönetmek zor. Kendimiz için birkaç saat ayırmayı o kalabalık kahvaltı programına yeğlediğimiz an, asosyal, antipatik, bencil olarak yaftalanmamız an meselesi. Başkalarıyla olabilecekken kendimizle olmayı seçmek öyle kolayca “Ben bu sabah yalnız kalacağım.” demek kadar kolay değil. Tatil de tüm hızıyla devam ediyor. Peki nasıl dinleneceğiz, kalabalıklardan sıyrılıp enerjimizi nasıl toplayacağız?

Bir program onlara, bir program kendimize

İdeali akrabalara, arkadaşlara, bir içe dönük olarak enerjimizi tek başımıza kalarak toplayabildiğimizi; bu nedenle yoğun sosyal programlar arasında mutlaka yalnız molalara ihtiyaç duyduğumuzu anlatabilmek olurdu. Ama her şeyin bir arada yapılmasının norm olduğu durumlarda bunu bu şekilde açıklamak zor olabiliyor. Yine de içe dönükler için kimseyi kırmadan, garip de gözükmeden tatilde enerjiyi yönetmenin yolları var: