İbrahim Tatlıses'in Teletabi Kostümüne Benzetilen Yeşil Takım Elbisesi Kullanıcıların Diline Fena Düştü
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İbrahim Tatlıses'in Teletabi Kostümüne Benzetilen Yeşil Takım Elbisesi Kullanıcıların Diline Fena Düştü
Geçmişte birçok programa imza atmış, bir dönem televizyonların en çok izlenen isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses'i o zamanlardan bu yana ekranlarda görmeye alıştık. Şimdilerde ailesinde yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Tatlıses'i sık sık manşetlerde görüyoruz.. Birkaç ay önce kalbinden operasyon geçiren isim yeniden sahnelere döndü. Geçtiğimiz gün konseri olan ünlü isim sahneden eğilerek bir hayranının elini öptü. İbrahim Tatlıses'in yeşil takım elbisesi ise dillere fena düştü.
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Geçmişten bugüne Türk televizyonlarının en ikonik isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, yıllar boyunca müzik dünyasında kazandığı şöhretin yanı sıra televizyon ekranlarında da izleyicilerin gönlünde taht kurmuş sanatçılardan biri.
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Bir süredir çocuklarıyla yaşadığı problemlerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in adını oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak'la yaşadığı problemlerle duymaya alıştık.
Özellikle 1990’larda sunduğu İbo Show programı, Tatlıses’i sadece müzik dünyasında değil, eğlence sektöründe de bir efsane haline getirmişti. O dönem, Tatlıses’in canlı performansları, konukları ve samimi tavırları, İbo Show’u reyting rekorları kıran bir televizyon programına dönüştürmüştü.
Geçtiğimiz aylarda kalbinden geçirdiği başarılı bir operasyon sonrası yeniden sahnelere dönen ünlü sanatçı tavırlarıyla dikkat çekti.
Dün gerçekleşen sahnesinde eğilerek bir hayranının elini öpen İbrahim Tatlıses'in sahnede tercih ettiği takım elbise kısa sürede sosyal medya gündemine yerleşti.
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Gelin önce o anları birlikte izleyelim:
Bakalım kim ne demiş...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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