İBB İcraatlarına AKP Yöneticisinden İlginç Yaklaşım: "İcraat Diye 3-5 Kreş ve Lokantayı Saymaktan Utanırdım"

Yerel seçimler yaklaştıkça siyasette söylemlerin de sertleşmesini, çekirdeklerimiz eşliğinde tenis maçı gibi izliyoruz. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollerde giderek artan rekabetin boyutunda toplumsal ve sosyal olguların sonucu olan icraatlar küçümsendikçe yorumlar da kaçınılmaz oluyor.