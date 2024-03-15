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İBB İcraatlarına AKP Yöneticisinden İlginç Yaklaşım: "İcraat Diye 3-5 Kreş ve Lokantayı Saymaktan Utanırdım"

İBB İcraatlarına AKP Yöneticisinden İlginç Yaklaşım: "İcraat Diye 3-5 Kreş ve Lokantayı Saymaktan Utanırdım"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.03.2024 - 17:24

Yerel seçimler yaklaştıkça siyasette söylemlerin de sertleşmesini, çekirdeklerimiz eşliğinde tenis maçı gibi izliyoruz. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollerde giderek artan rekabetin boyutunda toplumsal ve sosyal olguların sonucu olan icraatlar küçümsendikçe yorumlar da kaçınılmaz oluyor.

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İstanbul'da 2019 yılında seçimleri, tekrar edilmesiyle iki kez kazanan mevcut başkan ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ciddi bir yarış halinde.

İstanbul'da 2019 yılında seçimleri, tekrar edilmesiyle iki kez kazanan mevcut başkan ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ciddi bir yarış halinde.

İmamoğlu'nun son 5 yılda 'sıfırdan' yaptığı icraatlar da tartışmaların odağında yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun süt dağıtım kampanyasını, rakibi ve iktidar üyesi olan Murat Kurum küçümsemiş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllardır askıda duran okullarda ücretsiz yemek vaadini iletmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun süt dağıtım kampanyasını, rakibi ve iktidar üyesi olan Murat Kurum küçümsemiş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllardır askıda duran okullarda ücretsiz yemek vaadini iletmişti.

İstanbul'da çocuklar mutlu olacak. Okul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Bizim vereceğimiz beslenme desteği bir bardağın yarısını doldurmayacak şekilde süt olmayacak.

Vatandaşın ucuza sağlıklı yemek yiyebildiği Kent Lokantaları için de Murat Kurum, "İki gecede İstanbul’un 39 ilçesinde lokanta sosyal tesisi açarız. Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk" demişti.

Vatandaşın ucuza sağlıklı yemek yiyebildiği Kent Lokantaları için de Murat Kurum, "İki gecede İstanbul’un 39 ilçesinde lokanta sosyal tesisi açarız. Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk" demişti.

Ekrem İmamoğlu'nun bu eleştirilere cevabı da "O kadar ağrıma gitti ki vallahi akşam uyuyamadım. Bir belediye başkan adayının 80 yaşındaki bir emeklinin, öğrencilerin, polislerin, işçilerin hatta akademisyenlerin bu soğukta neden 4 kap yemek sırasında beklediğini anlayamaması ağrıma gitti" olmuştu.

Göreve geldiği günden bu yana ekonomideki zorlukların en çok hissedildiği şehirlerin başında gelen İstanbul'da ekonomik ve sosyal çalışmalarını hızlandıran İmamoğlu'na bu kez de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'dan eleştiri geldi:

Göreve geldiği günden bu yana ekonomideki zorlukların en çok hissedildiği şehirlerin başında gelen İstanbul'da ekonomik ve sosyal çalışmalarını hızlandıran İmamoğlu'na bu kez de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'dan eleştiri geldi:

İcraat diye üç beş kreş ve lokantayı saymaktan utanırdım.

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"3-5 kreş" denilerek çocukların okul öncesi eğitimde yer almasındaki fırsat eşitliği,

"3-5 kreş" denilerek çocukların okul öncesi eğitimde yer almasındaki fırsat eşitliği,
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Kadının iş hayatıyla istihdamda yer almasına katkı politikası, yorumlarda çok yer almasa da

Kadının iş hayatıyla istihdamda yer almasına katkı politikası, yorumlarda çok yer almasa da
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Kent Lokantaları'ndaki kuyruklara vurgu çoktu.

Kent Lokantaları'ndaki kuyruklara vurgu çoktu.
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Özellikle vatandaşın evine et giremeyen bu günlerde,

Özellikle vatandaşın evine et giremeyen bu günlerde,
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Uygun fiyatlı ve sağlıklı yemekler sunan lokantalar,

Uygun fiyatlı ve sağlıklı yemekler sunan lokantalar,
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Lokantaların önünde görülen kuyruklar dikkat çekiyor.

Lokantaların önünde görülen kuyruklar dikkat çekiyor.
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Geçmiş yıllarda Millet Bahçeleri üzerinden kek ve çay vaatleri de hatırlanırken,

Geçmiş yıllarda Millet Bahçeleri üzerinden kek ve çay vaatleri de hatırlanırken,
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2019 yılında seçimlerin öncesinde patates, soğan fiyatlarındaki artışla kurulan

2019 yılında seçimlerin öncesinde patates, soğan fiyatlarındaki artışla kurulan
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Tanzim satış noktaları hatırlandı.

Tanzim satış noktaları hatırlandı.
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Özellikle şehir meydanlarında kurulan geçici çadırların,

Özellikle şehir meydanlarında kurulan geçici çadırların,
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31 Mart yerel seçimleri sonrasında yenileri açılmazken,

31 Mart yerel seçimleri sonrasında yenileri açılmazken,
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Piyasada da istenen dengeyi sağlayamadığı görülmüştü.

Piyasada da istenen dengeyi sağlayamadığı görülmüştü.
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Sizce yapılan 3-5 kreş ile Kent Lokantaları icraatları utanılacak boyutta mı?

Sizce yapılan 3-5 kreş ile Kent Lokantaları icraatları utanılacak boyutta mı?
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