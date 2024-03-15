İBB İcraatlarına AKP Yöneticisinden İlginç Yaklaşım: "İcraat Diye 3-5 Kreş ve Lokantayı Saymaktan Utanırdım"
İBB İcraatlarına AKP Yöneticisinden İlginç Yaklaşım: "İcraat Diye 3-5 Kreş ve Lokantayı Saymaktan Utanırdım"
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İstanbul'da 2019 yılında seçimleri, tekrar edilmesiyle iki kez kazanan mevcut başkan ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ciddi bir yarış halinde.
Ekrem İmamoğlu'nun süt dağıtım kampanyasını, rakibi ve iktidar üyesi olan Murat Kurum küçümsemiş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllardır askıda duran okullarda ücretsiz yemek vaadini iletmişti.
Vatandaşın ucuza sağlıklı yemek yiyebildiği Kent Lokantaları için de Murat Kurum, "İki gecede İstanbul’un 39 ilçesinde lokanta sosyal tesisi açarız. Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk" demişti.
Ekrem İmamoğlu'nun bu eleştirilere cevabı da "O kadar ağrıma gitti ki vallahi akşam uyuyamadım. Bir belediye başkan adayının 80 yaşındaki bir emeklinin, öğrencilerin, polislerin, işçilerin hatta akademisyenlerin bu soğukta neden 4 kap yemek sırasında beklediğini anlayamaması ağrıma gitti" olmuştu.
Göreve geldiği günden bu yana ekonomideki zorlukların en çok hissedildiği şehirlerin başında gelen İstanbul'da ekonomik ve sosyal çalışmalarını hızlandıran İmamoğlu'na bu kez de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'dan eleştiri geldi:
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"3-5 kreş" denilerek çocukların okul öncesi eğitimde yer almasındaki fırsat eşitliği,
Kadının iş hayatıyla istihdamda yer almasına katkı politikası, yorumlarda çok yer almasa da
Kent Lokantaları'ndaki kuyruklara vurgu çoktu.
Özellikle vatandaşın evine et giremeyen bu günlerde,
Uygun fiyatlı ve sağlıklı yemekler sunan lokantalar,
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Lokantaların önünde görülen kuyruklar dikkat çekiyor.
Geçmiş yıllarda Millet Bahçeleri üzerinden kek ve çay vaatleri de hatırlanırken,
2019 yılında seçimlerin öncesinde patates, soğan fiyatlarındaki artışla kurulan
Tanzim satış noktaları hatırlandı.
Özellikle şehir meydanlarında kurulan geçici çadırların,
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31 Mart yerel seçimleri sonrasında yenileri açılmazken,
Piyasada da istenen dengeyi sağlayamadığı görülmüştü.
Sizce yapılan 3-5 kreş ile Kent Lokantaları icraatları utanılacak boyutta mı?
Yorumlara bekliyoruz.
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