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Hurghada Konaklama Önerileri... Hurghada’da Nerede Kalınır?

etiket Hurghada Konaklama Önerileri... Hurghada’da Nerede Kalınır?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 12:31
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Mısır'ın gözde lokasyonu, Kızıldeniz'in incisi: Hurghada!

Hurghada'yı merak edenler ve nerede kalınır diye soranları duyduk ve onların sesi olmaya geldik! Hurghada'ya gitmek isteyenler nerede kalabilir? Mercek altına aldık!

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Biraz Hurghada'dan bahsedelim.

Biraz Hurghada'dan bahsedelim.

Hurghada, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında yer alan, özellikle deniz tatili için çok tercih edilen bir tatil bölgesi. Aslında eskiden küçük bir balıkçı kasabasıymış ama zamanla büyük otellerin ve tesislerin yapılmasıyla önemli bir turizm merkezine dönüşmüş. Vizesiz Mısır tatiliniz için muhteşem bir şehir.

"Hurghada'da nerede kalınır?" sorusunun cevabı: Rixos Premium Magawish Suites & Villas.

"Hurghada'da nerede kalınır?" sorusunun cevabı: Rixos Premium Magawish Suites & Villas.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas'da klasik standart odalar bulunmuyor. Bunun yerine 53 metrekareden başlayan suitlerde ve büyüklükleri 240 metrekareye varan villalarda kalabiliyorsunuz. Odaların çoğu doğrudan havuza açılıyor. Kendinize ait bir bahçeye açılan odaları da mevcut.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas tam 1 kilometrelik bir plaja sahip.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas tam 1 kilometrelik bir plaja sahip.

Konaklama için Rixos Premium Magawish Suites & Villas'da kalacağınız zaman sadece size özel 1 kilometre uzunluğunda ince kumlu bir plaj karşınıza çıkıyor. Kızıldeniz mercan resifleri ve renkli balıklarıyla biliniyor. Yani tekne turuna çıkmanıza gerek kalmadan sadece şnorkel takıp otelin kendi sahilinden denize girerek bu doğal zenginliği izlemeniz mümkün!

Gastronomi alanında "Turquoise" restoranı nam salan bir yer. Neler sunuyor?

Gastronomi alanında "Turquoise" restoranı nam salan bir yer. Neler sunuyor?

Açık büfe hizmet veren Turquoise ana restoranın dışında, önceden rezervasyonla yararlanılabilen 6 farklı alakart restoran var:

  • Lalezar: Türk mutfağı

  • Salt: Taze deniz ürünleri

  • La Churrascaria: Brezilya usulü et ve ızgara

  • Asian: Uzak Doğu mutfağı

  • People's: Uluslararası tatlar (Gün boyu hizmet veriyor)

Ayrıca sahil, havuz başı ve lobi alanlarına dağılmış Detox Bar, Vitamin Bar gibi 10 farklı bar konuklara kesintisiz hizmet sunuyor.

Tatil demek eğlenmek demek. Eğlence konusunda neler sunuyor?

Tatil demek eğlenmek demek. Eğlence konusunda neler sunuyor?

  • At Binme ve Dalış: Otelin kendine ait bir at çiftliği var. Safkan Arap atlarıyla sahilde gezinti yapılabiliyor. Ayrıca Kızıldeniz'in meşhur su altı yaşamını görmek isteyenler için bir dalış merkezi mevcut.

  • Spor (Exclusive Sports Club): Profesyonel eğitmenler eşliğinde pilates, crossfit, zumba, yoga ve su aerobiği dersleri veriliyor. Çok sayıda tenis kortu da kullanımda.

  • Spa (Anjana Spa): Klasik Türk hamamı, buhar odaları, sauna, jakuzi ve çok çeşitli masaj terapileri sunan büyük bir dinlenme alanı.

  • Çocuk Kulübü (Rixy Kids Club): Çocuklara özel sinema, el sanatları atölyeleri, mini disko ve sadece çocuklara ayrılmış havuz alanları bulunuyor.

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Rixos Premium Magawish Suites & Villas aslında bunlarla sınırlı kalmıyor.

Rixos Premium Magawish Suites & Villas aslında bunlarla sınırlı kalmıyor.

Otelin hemen yan tarafında bulunan Rixos Premium Magawish Bay View ile ortak alanların paylaşılıyor ve böylelikle misafirlere yaklaşık 500 bin metrekarelik dev bir kullanım alanı sunuyor. Bu birleşim sayesinde dünya mutfaklarından örnekler sunan alakart restoranların sayısı, havuz seçenekleri ve aktivite imkanları ikiye katlanıyor. Hurghada Uluslararası Havalimanı'na sadece 7 kilometre mesafede yer alıyor. Uçaktan indikten sonra uzun transfer yolculuklarıyla yorulmadan çok kısa sürede odanıza ulaşıp tatilinize başlayabiliyorsunuz.

Rixos Premium Magawish Bay View demişken... Suit ve villalarla ortak alanı paylaşıyor ama farkları var.

Rixos Premium Magawish Bay View demişken... Suit ve villalarla ortak alanı paylaşıyor ama farkları var.

Rixos Premium Magawish Bay View'da 48 metrekarelik Superior Oda ve 60-65 metrekarelik Premium Odalar yer alıyor. Elbette Her Şey Dahil konseptinin olduğunu belirtelim.

Rixos Premium Magawish Bay View'da her damak zevkine hitap eden restoranlar yer alıyor.

Rixos Premium Magawish Bay View'da her damak zevkine hitap eden restoranlar yer alıyor.

  • Mykonos Restoran: Plajda Kızıldeniz manzarasına karşı konumlanan Salt Restoran, özenle seçilmiş ve taze hazırlanmış deniz ürünleri servis ediyor. 

  • L’Olivo Restoran: L’Olivo Ristorante'de İtalyan mutfağını deneyimleyebiliyorsunuz. Elbette bu restoranda da bütün ürünler taptaze.

  • Masala Restoran: Masala Restoran'da oturduğunuz yerden Hint mutfağını ziyaret edebiliyorsunuz.

  • Peruan Restoran: Peruana Restoran'da Peru'nun zengin mutfak kültürünü deneyimleyebiliyorsunuz.

  • Casa Fiesta Restoran: Casa Fiesta'da Güney Amerika'nın capcanlı mutfağı hemen masanızda beliriyor!

  • Turquoise Ana Restoran: Ana restoranı Türk mutfağı odaklı. Bu da kilometrelerce uzaklıkta olmanıza rağmen türk yemeklerini tadabileceğiniz anlamına geliyor.

Hurghada'ya gitmek istiyorsanız ve nerede kalacağınızı bilmiyorsanız, Rixos tam size göre.

Hurghada'ya gitmek istiyorsanız ve nerede kalacağınızı bilmiyorsanız, Rixos tam size göre.

Sonuç olarak Hurghada planınız varsa ve tatilde konfordan ödün vermek istemiyorsanız Rixos Premium Magawish Suites & Villas ile Rixos Premium Magawish Bay View aklınızda bulunsun. İki tesisin birleşimiyle ortaya çıkan geniş imkanlar sayesinde hem tam anlamıyla dinlenebileceğiniz hem de farklı aktiviteler deneyimleyebileceğiniz bir tatil geçirebilirsiniz. Şimdiden iyi tatiller!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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