Hulk Hogan Kimdir? Ünlü Amerikan Güreş Yıldızı Hulk Hogan Neden Öldü?

Hogan, ilk evliliğini 1983 yılında Linda Claridge ile yaptı ve bu evlilikten Brooke (d.1988) ve Nick (d.1990) adında iki çocuğu oldu. Çift, 2009 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise 2010 yılında Jennifer McDaniel ile gerçekleştirdi. Ayrıca “Pastamania” adında kendi restoranını da açarak girişimcilik alanında da adım attı.