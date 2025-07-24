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Hulk Hogan Kimdir? Ünlü Amerikan Güreş Yıldızı Hulk Hogan Neden Öldü?

Hulk Hogan Kimdir? Ünlü Amerikan Güreş Yıldızı Hulk Hogan Neden Öldü?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 19:14

Amerikan güreşinin en tanınmış isimlerinden biri olan Hulk Hogan, 72 yaşında hayatını kaybetti. Hem güreş dünyasında hem de sinema sektöründe adından söz ettiren efsane isim, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hulk Hogan kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı ve hangi yapımlarda rol aldı gibi sorular, vefat haberinin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Hulk Hogan’ın hayatına dair merak edilen tüm detaylar...

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Hulk Hogan Kimdir?

Hulk Hogan Kimdir?

Gerçek adı Terry Gene Bollea olan Hulk Hogan, 11 Ağustos 1953 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde doğdu. Çocukluğu Florida eyaletinin Tampa kentinde geçti. Kariyerine profesyonel güreşle adım atan Hogan, daha sonra sinema ve televizyon dünyasında da yer aldı. 2.01 metre boyunda ve 154 kilogram ağırlığında olan Hulk Hogan, dünya çapında tanınan en popüler Amerikan güreşçilerden biri olarak kabul edilmektedir.

Hulk Hogan Kaç Yaşında?

Hulk Hogan, 11 Ağustos 1953 doğumluydu. 72 yaşında, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Hulk Hogan Nereli?

Hulk Hogan, ABD'nin Georgia eyaletinde doğmuş, çocukluk ve gençlik yıllarını ise Florida'nın Tampa kentinde geçirmiştir.

Hulk Hogan Neden Öldü?

Hulk Hogan Neden Öldü?

Hulk Hogan, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçirdiği bir ameliyat sonrası sinir hasarına bağlı olarak yürüme zorluğu yaşamaya başlamış, koltuk değnekleriyle hareket eder hale gelmişti. Yapılan resmi açıklamalara göre, Hulk Hogan kalp krizi nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti.

Hulk Hogan'ın Kariyer Başlangıcı

Hulk Hogan'ın Kariyer Başlangıcı

Üniversite yıllarında müzisyenlik yapan Hogan, barlarda sahne alırken profesyonel güreşçilerin dikkatini çekti ve Hiro Matsuda’nın yönlendirmesiyle güreş dünyasına adım attı. 1970 yılında güreş hayatına başlayan Hogan, “The Super Destroyer” adıyla ringe çıktı. 1979 yılında 'Hulk' lakabını aldıktan sonra ünü hızla yayıldı. WWE ve WCW gibi büyük güreş organizasyonlarında yer aldı, NWO (New World Order) grubunun kurucusu oldu ve 5 kez Dünya Güreş Federasyonu şampiyonu unvanını elde etti.

Hulk Hogan'ın Özel Hayatı

Hulk Hogan'ın Özel Hayatı

Hogan, ilk evliliğini 1983 yılında Linda Claridge ile yaptı ve bu evlilikten Brooke (d.1988) ve Nick (d.1990) adında iki çocuğu oldu. Çift, 2009 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise 2010 yılında Jennifer McDaniel ile gerçekleştirdi. Ayrıca “Pastamania” adında kendi restoranını da açarak girişimcilik alanında da adım attı.

Hulk Hogan'ın Yer Aldığı Filmler

Hulk Hogan'ın Yer Aldığı Filmler

1982 yılında Rocky III filmiyle oyunculuğa adım atan Hulk Hogan, daha sonra birçok sinema filminde ve televizyon şovunda yer aldı. Rol aldığı yapımlardan bazıları şunlardır:

  • Rocky III (1982)

  • No Holds Barred (1989)

  • Suburban Commando (1991)

  • Mr. Nanny (1992)

  • Thunder in Paradise serisi (1993-1995)

  • Santa with Muscles (1996)

  • 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998)

  • Muppets from Space (1999)

  • Little Hercules (2009)

  • Gnomeo & Juliet (2011)

  • Hulk Hogan's Celebrity Championship Wrestling (Reality Show)

  • American Gladiators (TV Programı)

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Hulk Hogan'ın Ödülleri

Hulk Hogan'ın Ödülleri

Hulk Hogan, Dünya Güreş Federasyonu (WWE) tarihinde 5 kez şampiyonluk kazanmış ve Royal Rumble turnuvasını 1990 ve 1991 yıllarında art arda kazanan ilk güreşçi olmuştur. Ayrıca WWE tarihinin en uzun süreli şampiyonluk rekorlarından birine de sahiptir. Oyunculuk kariyerinde çeşitli televizyon projelerinde yer almış, güreş dünyasının televizyon yüzü olarak büyük tanınırlık elde etmiştir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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