Ünlü Amerikan Güreşçisi ve Sinema Oyuncusu Hulk Hogan Hayatını Kaybetti
Amerikan güreşi yıldızı ve Hollywood oyuncusu Hulk Hogan 72 yaşında hayatını kaybetti.
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Dünyaca ünlü Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Hulk Hogan kimdir?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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