Ünlü Amerikan Güreşçisi ve Sinema Oyuncusu Hulk Hogan Hayatını Kaybetti

Amerikalı güreşçi Hulk Hogan, 'dünyadaki en tanınmış güreş yıldızı ve 1980'lerin en popüler güreşçisi' olarak biliniyor.

Profesyonel güreş kariyerine 1977'de başlayan Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na girdikten sonra dünya çapında tanındı. İlk çalışması sırasında Hogan, beş kez federasyon şampiyonluğu kazandı, federasyon tarihinin en uzun ikinci rekorunu elinde tuttu. Ayrıca 1990 ve 1991 yıllarında art arda Royal Rumble maçlarını kazanan ilk güreşçi oldu.

Güreş sırasında ve sonrasında Hogan, oyunculuk da yaptı. 1982 yapımı Rocky 3'teki kötü adam rolünün ardından No Holds Barred, Suburban Commando ve Mr. Nanny gibi filmlerde ve üç televizyon şovunda yer aldı.