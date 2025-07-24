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Ünlü Amerikan Güreşçisi ve Sinema Oyuncusu Hulk Hogan Hayatını Kaybetti

Ünlü Amerikan Güreşçisi ve Sinema Oyuncusu Hulk Hogan Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.07.2025 - 18:50 Son Güncelleme: 24.07.2025 - 19:39

Amerikan güreşi yıldızı ve Hollywood oyuncusu Hulk Hogan 72 yaşında hayatını kaybetti.

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Dünyaca ünlü Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Amerikan güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan olarak bilinen Terry Gene Bollea, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında hayatını kaybetti. ABD basınında yer alan haberlerde, sağlık görevlilerin sabah saatlerinde gelen çağrı üzerine Hogan'ın evine gittiği ve Hogan'ın sedyeyle ambulansa taşıdığı ifade edildi.

Hogan'ın eşi Sky Hogan, birkaç hafta önce Hogan'ın komada olduğu yönündeki söylentileri yalanlamış ve geçirdiği ameliyatlardan sonra kalbinin 'güçlü' olduğunu ifade etmişti.

ABD merkezli profesyonel güreş ve eğlence şirketi World Wrestling Entertainment (WWE), WWE Onur Listesi üyesi Hulk Hogan'ın vefatının üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, 'Popüler kültürün en tanınmış figürlerinden biri olan Hogan, WWE'nin 1980'lerde küresel tanınırlık kazanmasına yardımcı oldu. WWE, Hogan'ın ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyor' dedi.

Hulk Hogan kimdir?

Hulk Hogan kimdir?

Amerikalı güreşçi Hulk Hogan, 'dünyadaki en tanınmış güreş yıldızı ve 1980'lerin en popüler güreşçisi' olarak biliniyor.

Profesyonel güreş kariyerine 1977'de başlayan Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na girdikten sonra dünya çapında tanındı. İlk çalışması sırasında Hogan, beş kez federasyon şampiyonluğu kazandı, federasyon tarihinin en uzun ikinci rekorunu elinde tuttu. Ayrıca 1990 ve 1991 yıllarında art arda Royal Rumble maçlarını kazanan ilk güreşçi oldu.

Güreş sırasında ve sonrasında Hogan, oyunculuk da yaptı. 1982 yapımı Rocky 3'teki kötü adam rolünün ardından No Holds Barred, Suburban Commando ve Mr. Nanny gibi filmlerde ve üç televizyon şovunda yer aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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