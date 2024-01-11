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HÜDAPAR'dan Tartışma Yaratan Belediye Başkan Adayı! Gaffar Okkan Cinayeti Davasında Yargılandı

HÜDAPAR'dan Tartışma Yaratan Belediye Başkan Adayı! Gaffar Okkan Cinayeti Davasında Yargılandı

HÜDA-PAR Gaffar Okkan Ali Bilmez
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 19:40

HÜDAPAR, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan cinayeti davasında Hizbullah üyeliğinden yargılanan Ali Bilmez'i Bismil Belediye Başkanı adayı olarak gösterdi.

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HÜDAPAR'ın Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden belediye başkan adayı olarak gösterdiği Ali Bilmez tartışmalara neden oldu.

HÜDAPAR'ın Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden belediye başkan adayı olarak gösterdiği Ali Bilmez tartışmalara neden oldu.

Gaffar Okkan cinayetinde Hizbullah üyeliğinden tutuklu yargılanan Ali Bilmez hakkında 15 yıla kadar hapis istenmişti.

Gaffar Okkan cinayetinde Hizbullah üyeliğinden tutuklu yargılanan Ali Bilmez hakkında 15 yıla kadar hapis istenmişti.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın aktardığına göre, Bilmez mahkeme tarafından tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak serbest kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakına destek veren HÜDA PAR, belediye seçimleri öncesi Ankara ve İstanbul’da yine Cumhur İttifakı adayını destekleyeceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakına destek veren HÜDA PAR, belediye seçimleri öncesi Ankara ve İstanbul’da yine Cumhur İttifakı adayını destekleyeceklerini duyurmuştu.

HÜDA PAR 2023 yılında yapılan seçimlerde ayrıca AK Parti listelerinden Meclis'e dört vekil sokmuştu.

HÜDA PAR 2023 yılında yapılan seçimlerde ayrıca AK Parti listelerinden Meclis'e dört vekil sokmuştu.

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