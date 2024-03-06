Hrant Dink'in Katili Ogün Samast İfade Verdi: 'Korkma Arkamızda Devlet Var'

Mahkeme başkanı, Samast'a, “Olaydan sonra poliste, jandarmada bir ayrıcalık bir destek gördün mü?' diye sordu. Samast, “Hayır. Samsun'da o konuşmalar olmuştu, 'Rahat ol koçum, aslansın, sana kimse bir şey yapamaz' gibi söylemlerde bulunmuşlardı. Beni konuşturmak için öyle davrandıklarını sonradan söylediler ama öyle değildi. 'Helal olsun sana kimse bir şey yapamaz' dediler' dedi.

Mahkeme Başkanı “Sana isim verildi mi?' Sorusuna Samast, “Verildi ama oradakiler telefonla konuşuyorlardı bazı isimlerle. Samsun Emniyet'teki ham görüntü ve ifade kayıtlarında da var bunlar. 16 yaşındayım, polis beni almış, korkuyordum. Savcılıkta ifadeler verdim. Ama üzerinden 18-19 yıl geçti' yanıtını verdi.

Ramazan Akyürek'in avukatının, “Ramazan Akyürek ile tanıştınız mı, dolaylı talimat aldınız mı' sorusuna ise Samast, 'Hayır. Sadece Yasin ve Erhan arasındaki konuşmada geçti adı' diye cevap verdi.