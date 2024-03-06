Hrant Dink'in Katili Ogün Samast İfade Verdi: 'Korkma Arkamızda Devlet Var'
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast, bugün görülen duruşmada ifade verdi. Samast, cinayet gününe ilişkin Yasin Hayal'in kendisine 'Korkma devlet arkamızda' dediğini aktardı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de silahlı saldırıyla öldüren Ogün Samast için "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez ifade verdi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan yargılanan Ogün Samast'ın davası, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ile azmettirici Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanıklı "Anayasayı ihlal", "FETÖ adına suç işleme" ve "İhmali davranışla kasten öldürme" suçlarından yargılandığı davayla birleştirilmişti.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ogün Samast Trabzon'dan, diğer sanıklar Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, dönemin emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer, Adem Sağlam Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Dink ailesi avukatları ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşmada ilk kez savunma yapan Ogün Samast, "Benim 2015 ve 2019'da anlattıklarım üzerine iddianame düzenleniyor. 8 yıl geçtikten sonra böyle bir iddianameye dahil edilmemi anlayamadım. Söyleyecek bir şeyim yok" dedi.
İfadesinde olay gününü anlatan Samast, Yasin Hayel'e takip edildiğini söylediğini belirterek, 'Onlar bizden deyip demediği sorulan Samast, “Evet. Zaten ben Şişli'ye gittiğimde arabadan indiğimden beri etrafımdaydılar. Beyaz bir araba sürekli peşimdeydi. Ben 7-8 kere vazgeçtim. Bunları savcıya anlatmıştım" dedi. Erhan Tuncel ile 3 ya da 4 kez görüştüğünü söyleyen Ogün Samast, “İlk görüştüğümüzde tanıştık. İkinci gittiğimde film izledik. Sonraki gidişimde de bu olayı konuştuk' dedi.
'Helal olsun sana korkma kimse sana bir şey yapamaz'
Mahkeme başkanı, Samast'a, “Olaydan sonra poliste, jandarmada bir ayrıcalık bir destek gördün mü?' diye sordu. Samast, “Hayır. Samsun'da o konuşmalar olmuştu, 'Rahat ol koçum, aslansın, sana kimse bir şey yapamaz' gibi söylemlerde bulunmuşlardı. Beni konuşturmak için öyle davrandıklarını sonradan söylediler ama öyle değildi. 'Helal olsun sana kimse bir şey yapamaz' dediler' dedi.
Mahkeme Başkanı “Sana isim verildi mi?' Sorusuna Samast, “Verildi ama oradakiler telefonla konuşuyorlardı bazı isimlerle. Samsun Emniyet'teki ham görüntü ve ifade kayıtlarında da var bunlar. 16 yaşındayım, polis beni almış, korkuyordum. Savcılıkta ifadeler verdim. Ama üzerinden 18-19 yıl geçti' yanıtını verdi.
Ramazan Akyürek'in avukatının, “Ramazan Akyürek ile tanıştınız mı, dolaylı talimat aldınız mı' sorusuna ise Samast, 'Hayır. Sadece Yasin ve Erhan arasındaki konuşmada geçti adı' diye cevap verdi.