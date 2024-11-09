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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.11.2024 - 16:57

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Angelina Jolie

Angelina Jolie

Taylor Swift

Taylor Swift

Mariah Carey

Mariah Carey

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Blake Lively

Blake Lively
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Kim Kardashian

Kim Kardashian

Kaia Gerber

Kaia Gerber

Anna Kendrick

Anna Kendrick

Rihanna

Rihanna

Nick Jonas

Nick Jonas
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