Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Olivia Rodrigo
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Joey King
Kristen Stewart
Lana Del Rey
Camila Cabello
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Addison Rae
Selena Gomez
Kendall Jenner
Hailey Bieber
Bella Hadid
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Rihanna
Jennifer Lawrence
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