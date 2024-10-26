Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 16:44

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

Joey King

Joey King

Kristen Stewart

Kristen Stewart

Lana Del Rey

Lana Del Rey

Camila Cabello

Camila Cabello
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Addison Rae

Addison Rae

Selena Gomez

Selena Gomez

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Bella Hadid

Bella Hadid
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Rihanna

Rihanna

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın