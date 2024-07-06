Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Sofia Vergara
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Jennifer Lopez
Maluma
Rosie Huntington-Whiteley
Camila Cabello
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Zac Efron
Lourdes Leon
Cardi B
Usher
A$AP Rocky & Rihanna
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Suki Waterhouse
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