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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 18:53

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Sofia Vergara

Sofia Vergara

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Maluma

Maluma

Rosie Huntington-Whiteley

Rosie Huntington-Whiteley

Camila Cabello

Camila Cabello
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Zac Efron

Zac Efron

Lourdes Leon

Lourdes Leon

Cardi B

Cardi B

Usher

Usher

A$AP Rocky & Rihanna

A$AP Rocky & Rihanna
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Suki Waterhouse

Suki Waterhouse
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