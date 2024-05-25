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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 18:24

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Selena Gomez

Selena Gomez

Lady Gaga

Lady Gaga

Joe Jonas

Joe Jonas

Joey King

Joey King

Tom Holland & Zendaya

Tom Holland & Zendaya
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Chris Hemsworth & Robert Downey Jr.

Chris Hemsworth & Robert Downey Jr.

Bella Hadid

Bella Hadid

Theo James

Theo James

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion
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Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Nicola Coughlan

Nicola Coughlan

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Demi Moore

Demi Moore
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