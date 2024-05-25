Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Selena Gomez
Lady Gaga
Joe Jonas
Joey King
Tom Holland & Zendaya
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Chris Hemsworth & Robert Downey Jr.
Bella Hadid
Theo James
Anya Taylor-Joy
Megan Thee Stallion
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Jennifer Lopez
Nicola Coughlan
Anne Hathaway
Demi Moore
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