Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Hailey Bieber
Demi Moore
Liam Hemsworth & Gabriella Brooks
Dua Lipa
Selena Gomez
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Emma Stone
Rihanna & A$AP Rocky
Jennifer Lopez
Chris Hemsworth & Anya Taylor Joy
Heidi Klum
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Avril Lavigne
Cher
Halsey & Avan Jogia
Camila Cabello & Lil Nas X
Meryl Streep
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