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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 13:07

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Hailey Bieber

Hailey Bieber

Demi Moore

Demi Moore

Liam Hemsworth & Gabriella Brooks

Liam Hemsworth & Gabriella Brooks

Dua Lipa

Dua Lipa

Selena Gomez

Selena Gomez
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Emma Stone

Emma Stone

Rihanna & A$AP Rocky

Rihanna & A$AP Rocky

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Chris Hemsworth & Anya Taylor Joy

Chris Hemsworth & Anya Taylor Joy

Heidi Klum

Heidi Klum
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Avril Lavigne

Avril Lavigne

Cher

Cher

Halsey & Avan Jogia

Halsey & Avan Jogia

Camila Cabello & Lil Nas X

Camila Cabello & Lil Nas X

Meryl Streep

Meryl Streep
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