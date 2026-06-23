Hollanda'da Yaşlı Bir Adama Tasma Takarak Gezdiren Kadın Şaşkınlık Yarattı
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Amsterdam'un turistik kanal bölgesinde geçtiğimiz günlerde çekilen bir video, sosyal medyada milyonlarca kez izlenerek geniş yankı uyandırdı. Siyah elbiseli bir kadının boynuna metal zincir takılmış yaşlı bir adamı sokaklarda yürütmesi viral oldu. Adamın elinde çanta ve mutlu bir ifadeyle kadını takip etmesi çevredekiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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