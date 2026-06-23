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Hollanda'da Yaşlı Bir Adama Tasma Takarak Gezdiren Kadın Şaşkınlık Yarattı

Hollanda'da Yaşlı Bir Adama Tasma Takarak Gezdiren Kadın Şaşkınlık Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.06.2026 - 17:52
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Amsterdam'un turistik kanal bölgesinde geçtiğimiz günlerde çekilen bir video, sosyal medyada milyonlarca kez izlenerek geniş yankı uyandırdı. Siyah elbiseli bir kadının boynuna metal zincir takılmış yaşlı bir adamı sokaklarda yürütmesi viral oldu. Adamın elinde çanta ve mutlu bir ifadeyle kadını takip etmesi çevredekiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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Görüntüler böyle kaydedildi 📹

Olayı bir X kullanıcısı tarafından 21 Haziran 2026 tarihinde paylaştı. Kullanıcı paylaşımında “Bir kadının yaşlı bir adamı şehirde köpek zinciriyle yürüttüğünü izledim ve kimse endişelenmemiş gibiydi ” ifadelerini kullandı. Video kısa sürede 11 milyondan fazla görüntülenme aldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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