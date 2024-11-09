Hollanda’da “Devlet Bana Bakar” Diyerek Bilerek Suç İşleyen Türk Vatandaşı İçin Sınır Dışı Kararı
Hollanda’da “Devlet Bana Bakar” Diyerek Bilerek Suç İşleyen Türk Vatandaşı İçin Sınır Dışı Kararı
Hollanda’da 2021 yılından beri kaçak olarak bulunan Türk vatandaşı Yılmaz Ç.’nin, geçtiğimiz yıl 'cezaevine girersem devlet bana bakar' düşüncesiyle bilerek suç işlediği oraya çıktı. 73 yaşındaki bir kadına ve köpeğine arabayla çarpan Yılmaz Ç., sonrasında polis merkezine giderek teslim olmuş. İfadesinde ise çantasını bir gece önceden hazırladığını söylemiş. Cinayete teşebbüs suçlamasıyla 12 yıl hapis cezası alan Yılmaz Ç.’nin, cezasını tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri gönderilmesine karar verildi. Yılmaz Ç.’nin, daha önce cinayet suçlamasıyla cezaevinde kaldığı da öğrenildi.
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Hollanda basınında geniş yer bulan olaya göre, 52 yaşındaki Türk vatandaşı Yılmaz Ç., Soest isimli kasabada yaşlı bir kadına ve köpeğine arabayla çarptı.
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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, olaydan hemen sonra polis merkezine giderek teslim olan Yılmaz Ç., "Gider hapis yatarım, nasıl olsa devlet bana bakar diye cezaevine girmeye girmeye karar verdim" dedi.
Yılmaz Ç., cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı davada 12 yıl hapis cezası aldı. Savcılık, karara itiraz etmedi.
Yaralı kadının oğlu Ralph de Backer, bölgesel kanal RTV Utrecht'e, Yılmaz Ç.'nin sınır dışı edilmesi kararını olumlu karşıladıklarını söyledi. Bu nedenle savcının, mahkemenin verdiği karara itiraz etmesini istemediklerini söyleyen Backer, "Onu ne kadar uzun süre cezaevinde tutarsanız, onun 'Hollanda devlet otelinde' kendine baktırma yönündeki hastalıklı planını onaylamış olursunuz" dedi.
Yılmaz Ç’nin, daha önce cinayet ve trafik kazası sebebiyle hapis cezası aldığı ve 2021 yılından beri Hollanda’da kaçak olarak bulunduğu öğrenildi.
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