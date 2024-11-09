Hollanda’da “Devlet Bana Bakar” Diyerek Bilerek Suç İşleyen Türk Vatandaşı İçin Sınır Dışı Kararı

Hollanda’da 2021 yılından beri kaçak olarak bulunan Türk vatandaşı Yılmaz Ç.’nin, geçtiğimiz yıl 'cezaevine girersem devlet bana bakar' düşüncesiyle bilerek suç işlediği oraya çıktı. 73 yaşındaki bir kadına ve köpeğine arabayla çarpan Yılmaz Ç., sonrasında polis merkezine giderek teslim olmuş. İfadesinde ise çantasını bir gece önceden hazırladığını söylemiş. Cinayete teşebbüs suçlamasıyla 12 yıl hapis cezası alan Yılmaz Ç.’nin, cezasını tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri gönderilmesine karar verildi. Yılmaz Ç.’nin, daha önce cinayet suçlamasıyla cezaevinde kaldığı da öğrenildi.