Berat Albayrak Geri Dönecek İddiası: "Bu Sefer Gerçekten Ciddi"
Berat Albayrak Geri Dönecek İddiası: "Bu Sefer Gerçekten Ciddi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı sırada sosyal medyadan yaptığı paylaşımla “görevden affını” istemişti. 4 yıl önceki istifa sonrasında bir daha hükümette görev almayan Berat Albayrak hakkında sık sık geri dönecek iddiaları ortaya atılıyordu. Son olarak, ABD’de başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanması sonrasında Berat Albayrak iddiaları yeniden gündeme gelmişti.
Sözcü’den Can Coşkun, Berat Albayrak’ın geri döneceği iddialarının bu sefer ciddi olduğunu yazdı.
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Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de Instagram’dan yaptığı paylaşımla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden “affını talep” etmişti.
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Sözcü’den Can Coşkun, son zamanlarda ortaya atılan Berat Albayrak’ın geri döneceği iddialarının bu sefer ciddi olduğunu söyledi.
Coşkun, Albayrak’ın geri dönme ihtimalinin AK Parti kulislerinde konuşulduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da son zamanlarda Berat Albayrak döneminde başlatılan işlerden sürekli bahsettiğini yazdı.
Ayrıca Berat Albayrak’ın, Trump’ın ilk başkanlık döneminde Oval Ofis’te ağırlanması da yeni Trump döneminde Berat Albayrak’a görev verilmesinde etkili olacağı konuşuluyormuş.
Gazeteci Can Coşkun yazısını ise “Mehmet Şimşek, tüm bu geri dönme iddialarına ne diyor?” diyerek bitirdi.
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