Berat Albayrak Geri Dönecek İddiası: "Bu Sefer Gerçekten Ciddi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı sırada sosyal medyadan yaptığı paylaşımla “görevden affını” istemişti. 4 yıl önceki istifa sonrasında bir daha hükümette görev almayan Berat Albayrak hakkında sık sık geri dönecek iddiaları ortaya atılıyordu. Son olarak, ABD’de başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanması sonrasında Berat Albayrak iddiaları yeniden gündeme gelmişti.

Sözcü’den Can Coşkun, Berat Albayrak’ın geri döneceği iddialarının bu sefer ciddi olduğunu yazdı.