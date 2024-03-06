Hindistan'da Turist Çifte Cinsel Saldırıda Bulunan 8 Şüpheli Yakalandı
Hindistan'da Turist Çifte Cinsel Saldırıda Bulunan 8 Şüpheli Yakalandı
Hindistan polisi, İspanyol turist Fernanda'ya cinsel saldırıda bulunan ve kocası Vicente'yi darp eden 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
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Dünyayı gezmek için motosikletle dünya tutuna çıkan motosikletli çift 1 Mart'ta Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde saldırıya uğramıştı.
Sosyal medya hesabından video yayınlayan Brezilya-İspanya çifte vatandaşı Fernanda ''Bana tecavüz ettiler; bazıları izlerken onlar sırayla (bana tecavüz etti). Bu yaklaşık 2 saat boyunca böyle sürdü' ifadelerini kullanmış, eşinin ise saldırganlar tarafından darp edildiğini söylemişti.
Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırması sonrası Hindistanlı yetkililer çiftin ülkeden ayrılması için güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer çifte 1 milyon Rupi tazminat verdi.
Geçtiğimiz günlerde 3 saldırganın gözaltına alındığı bilgisi aktarılırken, polis dün yaptığı yeni açıklamada 8 saldırganın da yakalandığını aktardı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
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