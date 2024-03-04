Hindistan'da Toplu Tecavüz Skandalında Yeni Gelişme! 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hindistan'da Toplu Tecavüz Skandalında Yeni Gelişme! 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hindistan'da İspanyol turiste cinsel saldırıda bulunan ve eşini darp eden 3 şüpheli gözaltına alındı. İki turiste saldırmakla suçlanan 4 şüpheli ise aranıyor.
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Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde 1 Mart'ta bisikletle dünya turuna çıkan Vicente ve Fernanda isimli turist çift, 7 kişinin tecavüz ve darp saldırısına uğradı.
Reuters'ın aktardığına bilgiye göre, çift, kamp kurdukları alanın yakınlarında saldırıya uğradıklarını söyledi. Brezilya-İspanya çifte vatandaşı olan Fernanda, 'Bana tecavüz ettiler; bazıları izlerken onlar sırayla (bana tecavüz etti). Bu yaklaşık 2 saat boyunca böyle sürdü' demişti.
İspanya ve Brezilya Dışişleri Bakanlıkları'ndan yapılan açıklamada, olayın mağdurlarına her türlü yardımın yapılacağı belirtildi. Dumka'daki polis yetkilisi, olay sonrası yakalanan 3 şüpheli erkeğin diğerlerinin de ismini verdiğini söyledi.
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